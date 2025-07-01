الثلاثاء 01 يوليو 2025
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رغم الأجواء الحارة، هطول أمطار غزيرة على مدينة العاشر من رمضان (صور)

هطول أمطار على العاشر
هطول أمطار على العاشر من رمضان رغم الأجواء الحارة،فيتو

شهدت مدينة العاشرمن رمضان، محافظة الشرقية، هطول أمطار متوسطة ومتقطعة في عدد من المناطق، وذلك في ظاهرة غير معتادة خلال هذا التوقيت من الصيف. 

أمطار خفيفة تُفاجئ مناطق متفرقة بالشرقية رغم الأجواء الحارة (صور)

 

ورغم استمرار الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة، فوجئ المواطنون بتساقط الأمطار، ما دفع الكثيرين إلى توثيق المشهد بعدسات هواتفهم.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تُظهر الأمطار على شوارع المدينة، وسط حالة من الدهشة والاستغراب من تزامن سقوطها مع الموجة الحارة التي تضرب البلاد.

هطول أمطار على العاشر من رمضان رغم الأجواء الحارة..والمواطنون يوثقون المشهد بالصور،فيتو
هطول أمطار على العاشر من رمضان رغم الأجواء الحارة.. والمواطنون يوثقون المشهد بالصور، فيتو

سقوط أمطار متفاوتة، الأرصاد الجوية تحذر من سحب ركامية تسيطر على شرق القاهرة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من شرق القاهرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على بعض المناطق.

هطول أمطار على العاشر من رمضان رغم الأجواء الحارة..والمواطنون يوثقون المشهد بالصور،فيتو
هطول أمطار على العاشر من رمضان رغم الأجواء الحارة..والمواطنون يوثقون المشهد بالصور،فيتو

 

كما تنشط الرياح على بعض المناطق؛ ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق. ومن المتوقع أن تتجه السحب الممطرة إلى مناطق من مدن القناة مع تقدم الوقت.

هطول أمطار على العاشر من رمضان رغم الأجواء الحارة..والمواطنون يوثقون المشهد بالصور،فيتو
هطول أمطار على العاشر من رمضان رغم الأجواء الحارة..والمواطنون يوثقون المشهد بالصور،فيتو

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

هطول أمطار على العاشر من رمضان رغم الأجواء الحارة..والمواطنون يوثقون المشهد بالصور،فيتو
هطول أمطار على العاشر من رمضان رغم الأجواء الحارة..والمواطنون يوثقون المشهد بالصور،فيتو
هطول أمطار على العاشر من رمضان رغم الأجواء الحارة..والمواطنون يوثقون المشهد بالصور،فيتو
هطول أمطار على العاشر من رمضان رغم الأجواء الحارة..والمواطنون يوثقون المشهد بالصور،فيتو

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

هطول أمطار على العاشر من رمضان رغم الأجواء الحارة..والمواطنون يوثقون المشهد بالصور،فيتو
هطول أمطار على العاشر من رمضان رغم الأجواء الحارة..والمواطنون يوثقون المشهد بالصور،فيتو

ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة؛ مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:3 درجات مئوية.

هطول أمطار على العاشر من رمضان رغم الأجواء الحارة..والمواطنون يوثقون المشهد بالصور،فيتو
هطول أمطار على العاشر من رمضان رغم الأجواء الحارة..والمواطنون يوثقون المشهد بالصور،فيتو

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 41

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة؛ مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي فى درجات الحرارة.

هطول أمطار على العاشر من رمضان رغم الأجواء الحارة..والمواطنون يوثقون المشهد بالصور،فيتو
هطول أمطار على العاشر من رمضان رغم الأجواء الحارة..والمواطنون يوثقون المشهد بالصور،فيتو

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر فى الطقس من أجل التنبؤ به وهى الضغط الجوي ودرجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاه الرياح والرطوبة والغيوم وهطول الأمطار.

وقالت الأرصاد الجوية: إن الضغط الجوي يؤثر فى حركة الرياح وتؤثر درجة الحرارة فى الرطوبة والطقس.

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