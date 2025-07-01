الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع 3 شباب في بيارة صرف بالفيوم يفجر كارثة

الري بمياه الصرف
الري بمياه الصرف الصحي، فيتو

فجرت كارثة اختناق ثلاثة شباب من قرية أبو شنب التابعة لمركز ابشواي بمحافظة الفيوم، داخل بيارة الصرف الصحى  تمر في الأرض الزراعية، كارثة إنسانية أخري تعرض حياة آلاف البشر للإصابة بالامراض، بعد أن تبين أن سبب نزول الشبان الثلاثة الي بيارة الصرف الصحي، هو تسليكها لاستخدام مياه الصرف الصحي في ري الأراضي الزراعية.

كارثة تهدد الصحة العامة

يقول سيد علي احمد مهندس زراعي، أن نهايات الترع في  محافظة الفيوم   تعاني من نقص شديد في مياه الري وبالتالي يلجأ المزارعون الي الصرف الصحي، ولا يهم أن يكون معالج من عدمه، وفي كل الأحوال مياه الصرف الصحي غير معالجة ولا تصلح لري الزراعات.

واضاف أن استخدام  الفلاحين لري الأرض الزراعية  يعمل على تلوث الثمار أو الخضراوات أيا كان الإنتاج، كما يهدد محصول القطن والمحاصيل التقليدية بالفناء، ويهدد الأراضي الزراعية بإرتفاع معدلات الملوحة والبوار علي المدي البعيد، أما الخضراوات والفاكهة التي تشتهر بها قري ابشواي، فتعد خطرا علي صحة المواطنين بسبب استخدام مياه الري.

وتابع ان قري ابشواي  تستخدم مياه الصرف الصحي للري كذلك القرى التي تقع علي المصرف الخاص بمحطة الصرف الصحي بقرية طبهار، فهو مصرف مكشوف وسهل جدا علي الفلاحين تركيب ماكينة الري علي المصرف وري زراعاتهم التي تعاني من نقص مياه الري الصالحة، خاصة قري العجمييين والناصرية وأبو دنقاش.

حصة المياه كافية والمشكلة في الأراضي غير مقننة الري

وقال عبدالرحمن سعد، مزارع:  حصة الفيوم من مياه الري كافية جدا، لولا أن هناك بعض الأراضي   في بدايات بحر يوسف وبحر حسن واصف وترعة عبدالله وهبي تروي بالغمر رغم عدد مقننات مياه ري لها، ونطالب مديرية الري بتكثيف الحملات علي البدايات وإزالة الفتحات المخالفة، ومصادرة ماكينات الري المستخدمة لري اراضي الاستصلاح غير مقننة الري.

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 1-7-2025 في محافظة الفيوم

مأساة في الفيوم، مصرع 3 مزارعين اختناقا داخل بلاعة صرف صحي بقرية أبو شنب

وأكد مصدر بمحافظة الفيوم، أن الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، أعد خطة للقضاء علي نقص مياه الري في النهايات والقضاء علي ظاهرة استخدام مياه الصرف الصحي في الري، تتلخص في مسارين الاول تبطين الترع والمساقي للتقليل من نسبة الفاقد في مياه الري، والمسار الثاني هو تعميم مشروع الري الحديث سواء بالرش أو التنقيط لترشيد استخدام مياه الري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الارض الزراعية الأراضى الزراعية الصرف الصحي الصحة العامة بمحافظة الفيوم بيارة الصرف الصحي محطة الصرف الصحى مركز إبشواي محافظة الفيوم

مواد متعلقة

صحة الفيوم تشن حملات مكبرة علي محطات مياه الشرب والصرف الصحي

ما حكم الصلاة على النبي طلبا لرفع الوباء والشفاء من الأمراض؟ دار الإفتاء تجيب

عودة الحياة إلى بحيرة قارون.. نجاح تجربة إنزال يرقات الجمبري وإعادة التوازن البيئي.. وخطة طموحة لإنزال أصناف البلطي والموسى والحنشان للبحيرة

رسميا، حزب الله ينعي خليفة نصرالله هاشم صفي الدين

محافظ الفيوم يتابع أنشطة المبادرة القومية بداية

مياه الفيوم تستعد لافتتاح خزان ورافع قرية كحك بـ يوسف الصديق

شباب حول الرسول، عبدُ الله "ذو البجادَين" "نزل النبي في قبره"

بدعم من اليونيسيف، مياه الفيوم تدرب مشرفي ومنسقي الأنشطة بمدارس"صحتهم مستقبلهم "

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وLM بدءا من اليوم

حادث طفلة يهز تونس، لحظة العثور على جثة الطفلة مريم أنيس بعد 3 أيام فى عرض البحر (فيديو)

"عايزة فلوسي وإلا"، معجبة مغربية تهدد شيرين عبد الوهاب بهذه الطريقة

تركي آل الشيخ يسخر من جوارديولا بعد الهزيمة أمام الهلال، ومدرب السيتي يرد

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

تناقض في موقف الوفد بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

توفير شقق للمستأجرين في كمبوندات يثير خلافا بجلسة الإيجار القديم بالنواب

جدول صرف المعاشات بعد الزيادة الأخيرة

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 1-7-2025

5280 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

نتيجة تحليل المخدرات النهائية لسائق "التريلا" المتسبب في مصرع فتيات المنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. صالح ومعجزة الناقة

تفسير حلم شرب ماء البحر في المنام وعلاقته بالنجاح والرزق الوفير

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بقدوم الخير والاستقرار العاطفي

المزيد
الجريدة الرسمية