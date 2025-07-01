مصرع 3 شباب في بيارة صرف بالفيوم يفجر كارثة

فجرت كارثة اختناق ثلاثة شباب من قرية أبو شنب التابعة لمركز ابشواي بمحافظة الفيوم، داخل بيارة الصرف الصحى تمر في الأرض الزراعية، كارثة إنسانية أخري تعرض حياة آلاف البشر للإصابة بالامراض، بعد أن تبين أن سبب نزول الشبان الثلاثة الي بيارة الصرف الصحي، هو تسليكها لاستخدام مياه الصرف الصحي في ري الأراضي الزراعية.

كارثة تهدد الصحة العامة

يقول سيد علي احمد مهندس زراعي، أن نهايات الترع في محافظة الفيوم تعاني من نقص شديد في مياه الري وبالتالي يلجأ المزارعون الي الصرف الصحي، ولا يهم أن يكون معالج من عدمه، وفي كل الأحوال مياه الصرف الصحي غير معالجة ولا تصلح لري الزراعات.

واضاف أن استخدام الفلاحين لري الأرض الزراعية يعمل على تلوث الثمار أو الخضراوات أيا كان الإنتاج، كما يهدد محصول القطن والمحاصيل التقليدية بالفناء، ويهدد الأراضي الزراعية بإرتفاع معدلات الملوحة والبوار علي المدي البعيد، أما الخضراوات والفاكهة التي تشتهر بها قري ابشواي، فتعد خطرا علي صحة المواطنين بسبب استخدام مياه الري.

وتابع ان قري ابشواي تستخدم مياه الصرف الصحي للري كذلك القرى التي تقع علي المصرف الخاص بمحطة الصرف الصحي بقرية طبهار، فهو مصرف مكشوف وسهل جدا علي الفلاحين تركيب ماكينة الري علي المصرف وري زراعاتهم التي تعاني من نقص مياه الري الصالحة، خاصة قري العجمييين والناصرية وأبو دنقاش.

حصة المياه كافية والمشكلة في الأراضي غير مقننة الري

وقال عبدالرحمن سعد، مزارع: حصة الفيوم من مياه الري كافية جدا، لولا أن هناك بعض الأراضي في بدايات بحر يوسف وبحر حسن واصف وترعة عبدالله وهبي تروي بالغمر رغم عدد مقننات مياه ري لها، ونطالب مديرية الري بتكثيف الحملات علي البدايات وإزالة الفتحات المخالفة، ومصادرة ماكينات الري المستخدمة لري اراضي الاستصلاح غير مقننة الري.

وأكد مصدر بمحافظة الفيوم، أن الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، أعد خطة للقضاء علي نقص مياه الري في النهايات والقضاء علي ظاهرة استخدام مياه الصرف الصحي في الري، تتلخص في مسارين الاول تبطين الترع والمساقي للتقليل من نسبة الفاقد في مياه الري، والمسار الثاني هو تعميم مشروع الري الحديث سواء بالرش أو التنقيط لترشيد استخدام مياه الري.

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