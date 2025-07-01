ضبط طن لحوم وكبدة فاسدة وغلق وتشميع ثلاجة بالقليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية القليوبية بمجلس مدينة طوخ حملة مكبرة استهدفت ثلاجات حفظ وتصنيع اللحوم، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جاءت الحملة تحت إشراف المهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ القليوبية وبمشاركة كل من الدكتورة عزة صابري، مدير الإدارة الصحية بطوخ والدكتور أحمد شكري، نائب مدير الإدارة.

ووردت معلومات إلى الجهات المعنية تفيد بانبعاث روائح كريهة من داخل ثلاجة لحفظ اللحوم بشارع الوحدة البيطرية، وعلى الفور توجهت الحملة إلى الموقع، حيث تم ضبط طن من الكبدة وأجزاء الدواجن واللحوم المتغيرة الخواص (اللون والرائحة)، والتي كانت معدة لإعادة التدوير دون أي بيانات توضيحية.

كما تم التحفظ على المعدات المستخدمة في إعادة تدوير اللحوم الفاسدة، وتم إرسال عينات من المضبوطات إلى المعامل المركزية بالقليوبية لتحليلها.

وقامت الحملة القليوبية بغلق وتشميع الثلاجة محل المخالفة، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار جهودها في ملاحقة كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي.

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