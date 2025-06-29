كرم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، فريق جوالة مركز شباب ميت نما لحصوله على المركز الأول في الملتقى الكشفي بشرم الشيخ. جاء هذا التكريم خلال احتفالية أقامتها المحافظة لتكريم الأندية والكيانات الرياضية المتميزة.

محافظ القليوبية يُكرم فريق جوالة مركز شباب ميت نما

أكد محافظ القليوبية خلال لقائه بالشباب أن هذا النجاح والانجاز يعد دليلا على التميز في الأنشطة الشبابية والكشفية، ويعكس الجهود المبذولة من أعضاء الفريق والقائمين على مركز شباب ميت نما في تنمية المهارات القيادية والكشفية لدى الشباب. وقد أشاد المحافظ بالروح المعنوية العالية للفريق وإصراره على تحقيق التميز، مؤكدًا على أهمية الأنشطة الشبابية في بناء شخصية الشباب وتنمية قدراتهم.

ومن جانبهم أكد ممثلو مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، خلال التكريم، على أن فوز فريق جوالة ميت نما يمثل حافزًا لمراكز الشباب الأخرى بالمحافظة لتكثيف أنشطتها الكشفية والجوالة، بما يساهم في اكتشاف وتنمية المواهب الشبابية في هذه المجالات الحيوية. وأشاروا إلى أن الأنشطة الكشفية تلعب دورًا محوريًا في غرس قيم الانضباط، التعاون، والمسؤولية المجتمعية لدى النشء والشباب.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور وليد فرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العم والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ وعدد كبير من رؤساء مجالس إدارات النوادي ومراكز الشباب بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.