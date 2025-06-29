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حوادث

المؤبد لعامل وتغريمه 100 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات في القليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لعامل وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لمزاولته نشاطًا إجراميًا بالإتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم أول العبور بمحافظة الـقليوبية.

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المؤبد لعامل وتغريمة مبلغ 100 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

وكان أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة تضمن أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة أن المتهم:- "أحمد م م ع" 37 - عامل، في الجناية رقم 1437 لسنة 2025 العبور، والمقيدة برقم 647 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، لأنه، أحرز جوهرًا مخدرًا (الميثامفيتامين) أحد مشتقات الفينثيل أمين وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واختتم أمر الإحالة  القليوبية أنه أحرز جوهرين مخدرين (أمفيتامين أحد مشتقات الفينثيل أمين) و(حشيش)، وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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