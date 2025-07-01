30 يونيو ثورة شعب وإرادة أمة

في يوم 30 يونيو 2013، خرج ملايين المصريين في مشهد تاريخي، ممتلئين بالإصرار والعزيمة، ليعلنوا رفضهم لحكم نظام هدد هوية الدولة المصرية، واستقرارها، ومبادئها المدنية التي ترسخت عبر قرون. لم تكن مجرد مظاهرة أو احتجاج، بل كانت ثورة شعبية شاملة، أعادت رسم ملامح الدولة، وأعادت مصر إلى أبنائها.



ولم يكن الشعب المصري وحده في ميادينه، بل كان معه جيش مصر الوطني، مؤسسة الدولة الصلبة، التي لبّت نداء الجماهير، وانحازت إلى إرادتهم الحرة، لتجنب البلاد الانزلاق إلى الفوضى والانقسام. وقد قامت القوات المسلحة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق آنذاك، بوضع خارطة طريق واضحة لنقل السلطة بشكل سلمي يضمن بناء مؤسسات قوية تعبر عن الشعب.



كما وقفت الشرطة المصرية إلى جانب الشعب في لحظة فارقة، لتعيد بناء جسور الثقة، وتشارك في الحفاظ على الأمن الداخلي خلال مرحلة انتقالية حساسة، مقدّمة التضحيات في مواجهة الإرهاب الذي حاول النيل من استقرار الدولة.

ولا يفوتنى دور المرأة المصرية والتى كانت في مقدمة الصفوف، شاركت بقوة وشجاعة في كل الميادين، ورفعت صوتها دفاعًا عن حرية الوطن وكرامته. لم تكن مجرد مشاركة رمزية، بل كانت عنصرًا فاعلًا ومحركًا رئيسيًا، وقفت ضد التطرف ومحاولات طمس هوية مصر المدنية، وكانت رمزًا للمقاومة المجتمعية الواعية التي رفضت استبداد الجماعة ومحاولات تهميش دورها.



ولم تغب مؤسسات الدولة الدينية عن المشهد؛ فقد كان الأزهر الشريف، برمزيته التاريخية وقامته الوسطية، حاضرًا ببياناته ومواقفه الراسخة في دعم وحدة الصف، ونبذ العنف، والتأكيد على سماحة الإسلام واعتداله. كما لعبت الكنيسة المصرية، بقيادة قداسة البابا تواضروس الثاني، دورًا وطنيًا عظيمًا، حينما انحازت إلى إرادة الشعب، وشاركت في صياغة رؤية مشتركة لبناء دولة المواطنة.

ان ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد رفض لحكم الجماعة، بل كانت إعلان ميلاد جديد للدولة المصرية الحديثة، دولة القانون والمؤسسات، دولة تنتمي لكل أبنائها دون تمييز، وتحمي تنوعها وتاريخها. لقد أثبت المصريون أنهم أصحاب الكلمة العليا، وأن إرادتهم لا تُكسر، وأن جيشهم وشرطتهم ومؤسساتهم الدينية تقف معهم حين يكون الوطن في خطر.



وفي ذكراها، تظل ثورة 30 يونيو صفحة مضيئة في تاريخ مصر، وشاهدة على أن الشعوب قادرة على تصحيح المسار عندما تمتلك الوعي والإرادة.

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