عرض جثة سيدة سقطت من علو بأكتوبر على الطب الشرعي

تجري نيابة أكتوبر تحقيقات موسعة في حادث مصرع سيدة تحمل جنسية إفريقية إثر سقوطها من الطابق السادس بأحد العقارات السكنية بالمنطقة.

وتستمتع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان وسكان العقار، وذلك لمعرفة ما إذا كان الحادث ناتجا عن إنهاء حياة أو وجود شبهة جنائية، واستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، فيما لا تزال التحقيقات جارية للوقوف على كافة تفاصيل الحادث.

وفاة سيدة إفريقية بأكتوبر



البداية كانت تلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة من علو داخل مدينة الفردوس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجسد يعود لسيدة إفريقية، دون الكشف عن هويتها بعد.

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