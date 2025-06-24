الأربعاء 25 يونيو 2025
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رياضة

جنش أولى صفقات الاتحاد السكندري بعد تولي أحمد سامي المهمة

محمود عبد الرحيم
محمود عبد الرحيم جنش، فيتو

كشف مصدر بنادي الاتحاد السكندري عن أولى طلبات المدرب أحمد سامي بعد توليه القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتابع المصدر: أن المدرب طلب ضم حارس مرمى في الانتقالات الصيفية الحالية بعد رحيل المهدي سليمان عن الفريق".

 

انتهاء عقد جنش مع مودرن سبورت

وأكد الغندور: "إدارة الاتحاد السكندري عرضت فكرة ضم محمود جنش خاصًة أن اللاعب حر بعد نهاية عقده مع مودرن سبورت".

واختتم: "أحمد سامي رحب بضم جنش إلى صفوف الاتحاد السكندري".

أحمد سامي، فيتو
أحمد سامي، فيتو

أحمد سامي مديرا فنيا للاتحاد 

كشف مسؤولي نادي الاتحاد السكندري، أن محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنهى إجراءات التعاقد مع الكابتن أحمد سامي ليكون المدير الفني لكرة القدم للموسم المقبل وسط حالة من التفائل بتلك الخطوة.

وأكدوا أن مساعي سلامة، نجحت في إقناع الكابتن أحمد سامي بتولي مهمة الفريق الأول لكرة القدم ليكون مديرًا فنيًّا لها، بعد  جلسة مطولة انتهت منذ قليل، جرى فيها الاتفاق على مل الأمور وخلال ساعات سيصل المدير الفني للاتحاد إلى النادي لتسلم مهام عمله.

وأوضح نادي الاتحاد السكندري، أن تلك الخطوة تعد أولى الخطوات لتصحيح مسار فريق كرة القدم،  بعد اجتماع محمد سلامة مع جهاز الكرة واللاعبين.

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