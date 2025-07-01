الثلاثاء 01 يوليو 2025
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انعقاد لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية الهندسة بجامعة القناة (صور)

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن انعقاد اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظائف عمداء الكليات، والتي يُصدر بشأنها قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.  

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تشكيل لجنة لاختيار العميد 

وأوضح رئيس جامعة القناة، أن تشكيل اللجنة يتم وفقًا للقواعد المعتمدة، حيث يُرشح المجلس الأعلى للجامعات عضوين من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية، كما يُرشح مجلس الجامعة المعنية عضوين من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، على أن يكون من بينهما رئيس الجامعة، الذي يتولى رئاسة اللجنة. وفي حال غيابه، تُسند رئاسة اللجنة إلى أحد نواب رئيس الجامعة، ثم إلى أقدم العمداء، ثم لمن يليه في الأقدمية. ويُضاف إلى اللجنة عضو يُرشحه مجلس الكلية أو المعهد من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة. 

 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

اجتماع لجنة متخصصة 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل منصب عميد كلية الهندسة، الذي عُقد اليوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025.  

 

وأكد الدكتور ناصر مندور أن اللجنة باشرت أعمالها بإجراء المقابلات مع المتقدمين في أجواء يسودها الشفافية والحيادية، مشيرًا إلى أن عملية الاختيار ستتم وفقًا للمعايير المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص.

 

أبرز أعضاء اللجنة 

وضمت اللجنة الممثلة للجامعة كلًّا من الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، رئيسًا للجنة، والدكتور عبادي محمد عادل القاضي، الأستاذ المتفرغ بكلية طب الأسنان وعميدها الأسبق، والدكتور حسن أحمد محمدين خلف الله، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة، كعضوين أساسيين، إلى جانب الدكتور السيد حسين مصطفى الطمني الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم وعميدها الأسبق عضوًا احتياطيًا. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

أما لجنة المجلس الأعلى للجامعات، فقد ضمّت الدكتور جمال حلمي محمد السعيد، الأستاذ بجامعة بنها، عضوًا أساسيًا، والدكتور سعيد محمد عبد القادر علام، الأستاذة بجامعة الإسكندرية، عضوًا احتياطيًا. 

 

كما مثّل كلية الهندسة في اللجنة كل من الدكتور أحمد محمد أمين أحمد ، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة، والدكتور إبراهيم حسن على القرش، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة، وذلك ضمن التشكيل الذي يضمن تمثيل الكلية وخبراتها الأكاديمية والإدارية في أعمال اللجنة. 

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