قانون الإيجار القديم، صدام بين النواب ووزيرة التنمية المحلية بسبب الأراضي البديلة

أكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أنه تم تسليم بيان إلى مجلس النواب، بشأن الأراضي المتاحة لدى المحافظات، والتي من المقرر استغلالها في إنشاء مساكن بديلة للمستأجرين عند إخلاء وحداتهم، وفقا لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

بيان بشأن الأماكن المتاحة لتوفير مساكن بديلة للمستأجرين

وطالب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بتوضيح من الحكومة بشأن الأماكن المتاحة لتوفير مساكن بديلة للمستأجرين.

الأراضي المتاحة لإقامة مساكن بديلة للمستأجرين

من جانبها أوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن هناك أراضي في المحافظات، وبينها الأراضي المستردة، وكذلك هناك أراضي ولاية الإصلاح الزراعي وجزء منها داخل الحيز العمراني من الممكن البناء عليها.

أراضي ولاية الأوقاف

وأكدت الوزيرة أيضا أن هناك أراضي ولاية وزارة الأوقاف، وأراضي أخرى ولاية المحافظات.

اعتراض برلماني على عرض الحكومة بشأن الأراضي المتاحة

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اعتراضات كبيرة من الأعضاء على ما ذكرته وزيرة التنمية المحلية، مؤكدين أنها إجابات غير واضحة، ولا توجد بيانات دقيقة في هذا الشأن.

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