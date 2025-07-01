أول رد من إيلون ماسك على تهديد ترامب: اقطعوا كل شيء الآن

قال الملياردير إيلون ماسك ردا على هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومطالبته بمراجعة الدعم لشركات ماسك: "أوقفوا كل الدعم عن شركاتي الآن".



وشن ترامب هجومًا حادًا على ماسك، اليوم الثلاثاء، في تدوينة نشرت على منصة تروث سوشيال، متهمًا إياه بالاعتماد بشكل كبير على الإعانات الحكومية ومهاجمًا ما سماه "تفويض السيارات الكهربائية" وهي إجبار الناس على شراء هذا النوع من السيارات، مضيفًا أنه كان على إدارة الكفاءة الحكومية فحص الدعم الذي تلقته شركات ماسك.

وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفويض المركبات الكهربائية والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، زاعما أن الأخير يتلقى "إعانات حكومية تفوق ما حصل أي شخص آخر في التاريخ".



وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "كان إيلون ماسك يعلم، قبل وقت طويل من تأييده القوي لي لرئاسة الولايات المتحدة، أنني كنت أعارض بشدة تفويض المركبات الكهربائية (EV Mandate)".

ولفت إلى أن "هذا التفويض سخيف، وكان دائما جزءا أساسيا من حملتي الانتخابية. السيارات الكهربائية لا بأس بها، ولكن لا ينبغي إجبار الجميع على امتلاك واحدة"، متهما ماسك بأنه "يحصل على دعم حكومي أكثر من أي إنسان في التاريخ، وبفارق كبير".

وأضاف: "بدون هذه الإعانات، ربما يضطر إيلون إلى إغلاق شركته والعودة إلى موطنه في جنوب إفريقيا. لن تكون هناك المزيد من عمليات إطلاق الصواريخ، أو الأقمار الصناعية، أو إنتاج السيارات الكهربائية، وبلدنا سيوفر ثروة طائلة".

وتابع: "ربما ينبغي أن نطلب من DOGE (وزارة كفاءة الحكومة التي ترأسها ماسك) أن يلقي نظرة فاحصة وجادة على هذا الأمر؟ هناك أموال طائلة يمكن توفيرها".

وقد رد ماسك ترامب قائلا: "اقطعوا كل شيء الآن"، في إشارة إلى الدعم الحكومي المقدم إلى شركاته.

وكتب في منشور على منصة "إكس": "كل ما أطلبه هو ألا نُفلس أمريكا"، متساءلا: "ما فائدة سقف الدين إذا واصلنا رفعه؟".

وسبق أن هدد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي كان يُعد حتى وقت قريب من أبرز المقربين للرئيس دونالد ترامب، بتأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم "الحزب الأمريكي"، في حال تمرير ما وصفه بـ"مشروع قانون الإنفاق المجنون".

وقال ماسك في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "إذا تم تمرير مشروع قانون الإنفاق المجنون هذا، فسيتم تأسيس الحزب الأمريكي في اليوم التالي. بلدنا بحاجة إلى بديل للحزب الموحد من الديمقراطيين والجمهوريين، حتى يكون للناس صوت حقيقي".

وأضاف في تغريدة لاحقة: "هم فقط يتظاهرون بأنهم حزبان. في الواقع، هناك حزب موحد واحد فقط".

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