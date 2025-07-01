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خارج الحدود

تقرير: وفاة 14 مليون شخص بحلول عام 2030 بسبب ترامب

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

كشفت مجلة لانسيت الطبية أن تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض معظم التمويل الأمريكي للمساعدات الإنسانية الخارجية قد يتسبب فى وفاة أكثر من 14 مليون شخص إضافي بحلول عام 2030.

ثلث الأشخاص المعرضين لخطر الوفاة المبكرة هم من الأطفال

وأشار المجلة فى بحث لها إلى أن ثلث الأشخاص المعرضين لخطر الوفاة المبكرة هم من الأطفال.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مارس إن إدارة الرئيس ترامب ألغت أكثر من 80% من جميع البرامج في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد).

وقال ديفيد راسيلا، الذي شارك في تأليف تقرير لانسيت، في بيان: "بالنسبة للعديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، فإن الصدمة الناتجة ستكون مماثلة في نطاقها لجائحة عالمية أو صراع مسلح كبير".

خفض التمويل يهدد بوقف مفاجئ

وأضاف راسيلا، الباحث في معهد برشلونة للصحة العالمية، أن خفض التمويل "يهدد بوقف مفاجئ - وحتى عكس - عقدين من التقدم في مجال الصحة بين الفئات السكانية الضعيفة".

ويأتي التقرير في الوقت الذي يجتمع فيه العشرات من زعماء العالم في مدينة إشبيلية الإسبانية هذا الأسبوع لحضور مؤتمر المساعدات الذي تقوده الأمم المتحدة، وهو الأكبر منذ عقد من الزمان.

منع 91 مليون حالة وفاة في البلدان النامية 

وبمراجعة البيانات من 133 دولة، قدر فريق الباحثين أن تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منع 91 مليون حالة وفاة في البلدان النامية بين عامي 2001 و2021.

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خطر الوفاة المبكرة خفض التمويل يهدد بوقف مفاجئ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 91 مليون حالة وفاة

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