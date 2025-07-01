خلافات داخل الحزب الجمهوري تعرقل تمرير مشروع قانون ترامب للضرائب

سعى الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي الإثنين جاهدين لتمرير مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الضخم لخفض الضرائب، على الرغم من انقسامات داخل الحزب بشأن القانون المتوقع أن يضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي.

وشارك الأعضاء في جلسة ماراثونية للتصويت على سلسلة من التعديلات التي قدمها الجمهوريون والأقلية الديمقراطية.

وبعد حوالي 12 ساعة، لم يتضح بعد إلى متى سيستمر التصويت. وقال المشرعون: إن العملية تعطلت جزئيًا بسبب الحاجة إلى تحديد ما إذا كانت التعديلات تتوافق مع قواعد خاصة بالميزانية.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان واثقًا من تمرير الإجراء، قال زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ جون ثون للصحفيين في وقت سابق "أبدًا. حتى نصوت."

ولا يمكن للجمهوريين خسارة أكثر من ثلاثة أصوات في أي من المجلسين، الشيوخ والنواب، لتمرير مشروع قانون يجمع الديمقراطيون على معارضته.

وأصدر مكتب الميزانية بالكونغرس تقييمه يوم الأحد لتكلفة مشروع القانون التي ستؤثر على كومة الديون الأمريكية البالغة 36.2 تريليون دولار.

وتقدر تكلفة نسخة مجلس الشيوخ بما يصل إلى 3.3 تريليون دولار، أي بزيادة 800 مليار دولار عن النسخة التي تم تمريرها الشهر الماضي في مجلس النواب.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في خطاب ألقاه أمام المجلس: "هذا القانون، كما قلنا منذ شهور، يسرق الرعاية الصحية للناس، ويرفع فاتورة الكهرباء من أجل دفع تكاليف الإعفاءات الضريبية للمليارديرات".

ويريد ترامب تمرير مشروع القانون قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو تموز.

وهدد إيلون ماسك، الذي عينه ترامب سابقا لقيادة خطته لخفض التكاليف الحكومية قبل أن ينشب خلاف علني بين الرجلين في يونيو حزيران الماضي بشأن مشروع قانون الميزانية، باستهداف الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

وكرر ماسك اهتمامه بإنشاء حزب سياسي جديد.

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