النيابة: تفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث طعن فرد أمن جامعة عين شمس على يد طالبة

أمرت نيابة الوايلي بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول تعدي طالبة تدعى ر. م. على فرد أمن إداري في جامعة عين شمس، وطعنه بسلاح أبيض في بطنه بسبب منعها من دخول الجامعة، واستدعاء المجني عليه وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث لكشف ملابساته.

وكشفت التحريات أن المتهمة مريضة نفسيا، وتم إيداعها مصحة للعلاج النفسي، ومفصولة بسبب عنفها وسلوكها السيئ، وحاولت دخول الجامعة بالإكراه.

فرد الأمن منع الطالبة من الدخول فتعدت عليه بسلاح أبيض

وأضافت التحريات أنه عندما منع فرد الأمن الطالبة من الدخول تعدت عليه بسلاح أبيض بحوزتها فأصابته بطعنة في بطنه.

تلقت مباحث قسم شرطة الوايلي إخطارا من جامعة عين شمس يفيد بالقبض على طالبة أقدمت على التشاجر مع فرد أمن وطعنته بسلاح أبيض.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ. وبالفحص تبين أن الفتاة مفصولة من الجامعة وتعاني من مرض نفسي.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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