الثلاثاء 10 يونيو 2025
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حوادث

رفض طعن صيدلي متهم بالاعتداء على السيدات في مدينة نصر

النقض، فيتو
النقض، فيتو

 رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من صيدلي مدينة نصر، على حكم محكمة جنايات القاهرة، وتأييد حبسه 10 سنوات مشددًا، وذلك بعد إدانته بهتك عرض عدد من السيدات والفتيات داخل صيدلية يعمل بها، وتوثيق تلك الوقائع عبر كاميرات المراقبة.

وفي وقت سابق أصدرت الدائرة السابعة جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها  برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي، بعد ثبوت الاتهامات الموجهة للمتهم واعترافه بصحة بعض الوقائع المسجلة.

 

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 13626 لسنة 2023 جنايات مدينة نصر ثالث، المقيدة برقم 1197 لسنة 2023 كلي القاهرة، أن المتهم في غضون عامي 2018- 2019، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمحافظة القاهرة تعدى على المجني عليهم، بأن استغل عمله كصيدلي وحاجة المجني عليهم في الكشف عن حالتهم الصحية فأوهمهم بقضاء حاجتهم حتى كشف عنهم عورتهم وتعدى عليهم على النحو المبين بالتحقيقات.

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المستشار مدبولي حلمي كساب المستشار مدبولي حلمي قسم شرطة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثالث محكمة جنايات القاهرة

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