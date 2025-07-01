بسبب منعها من الدخول، القبض على طالبة طعنت فرد أمن إداري بجامعة عين شمس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طالبة مفصولة لقيامها بطعن فرد أمن إداري بجامعة عين شمس.

إصابة فرد أمن إداري بجامعة عين شمس

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد قيام طالبة بطعن فرد أمن بجامعة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين أن الطالبة مريضة نفسية ومفصولة، حضرت إلى الجامعة بكلية النبات، وعندما حاولت الدخول منعها أحد أفراد الأمن الإداري مما دفعها إلى طعنه بسكين طعنة بمنطقة البطن، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتمكن رجال المباحث من ضبطها واقتيادها إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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