طعن زوجته وزوجة شقيقه ثم حاول الانتحار، قرارات عاجلة من النيابة في جريمة أبو النمرس

شهدت قرية زاوية أبو مسلم التابعة لمركز أبو النمرس بالجيزة، واقعة مأساوية، بعدما تحولت خلافات أسرية إلى مشهد دموي داخل أحد المنازل، حيث أقدم شاب على طعن زوجته بسلاح أبيض، ثم الاعتداء على زوجة شقيقه التي حاولت التدخل لإنقاذ الضحية، قبل أن ينهي المشهد بطعنة لنفسه.

خلافات أسرية تتحول إلى دماء



تفاصيل الحادث بدأت عندما نشب خلاف حاد بين الزوج وزوجته داخل منزلهما، تطور سريعا إلى مشاجرة، فقد فيها الشاب السيطرة على أعصابه، وأمسك بسكين وسدد طعنات متفرقة لزوجته، وعندما حاولت زوجة شقيقه التدخل لفض الاشتباك، تلقت طعنة هي الأخرى، أصابتها إصابة بالغة، كما أقدم الجاني على إحداث إصابة بنفسه مستخدما السلاح ذاته.



عامل يطعن زوجته وزوجة شقيقه بأبو النمرس



البداية كانت بتلقى الرائد مصطفى المهدي، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إخطارًا من مستشفى بالمنطقة يفيد بوصول ثلاث حالات مصابة بجروح وطعنات متفرقة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن المشاجرة وقعت بين أفراد من أسرة واحدة بسبب خلافات عائلية، وأسفرت عن إصابة الزوج، وزوجته، وزوجة شقيقه.

القبض على المتهم وتحريز أداة الجريمة



نجح رجال الأمن في ضبط المتهم داخل المنزل، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كلفت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المصابتين وبيان طبيعة الإصابات، تحريز أداة الجريمة وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها، واستدعاء شهود العيان وسماع أقوال أفراد الأسرة والجيران حول ملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.



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