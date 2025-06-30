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حوادث

وزارة الداخلية تقيم الاحتفال السنوى بيوم التدريب لعام 2025 (صور)

وزارة الداخلية تُقيم
وزارة الداخلية تُقيم الاحتفال السنوى بيوم التدريب، فيتو

نظم قطاع التدريب "الإدارة العامة للتدريب" بوزارة الداخلية الاحتفال السنوى بيوم التدريب لتكريم الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى والمتميزة تدريبيًا خلال العام التدريبى 2024/ 2025م بحضور ممثلى قطاعات الوزارة لتكريمهم، وتم استعراض الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى التدريبى ومردوداته الأمنية على أرض الواقع بما يكفل تحقيق الاستقرار الأمنى.


وتم استعراض نتائج تنفيذ مرحلة التقييم للعملية التدريبية، وقياس المستوى التدريبى للقوات بمراكز تدريب الشرطة وإدارات قوات الأمن والخدمات الأمنية بمديريات الأمن وإقامة المسابقات التدريبية والأمنية لإختيار وتحديد الفائزين بالأنشطة المتميزة (التدريب المحلى بمديريات الأمن ومراكز التدريب بالإدارات العامة والقطاعات النوعية – إدارات قوات الأمن بمديريات الأمن والإدارات العامة – مسابقة "تقييم الجودة التدريبية للمعاهد التدريبية التخصصية النظامية وأعمال المواجهة، تقييم الجودة التدريبية للمعاهد التدريبية التخصصية الفنية، تقييم الجودة التدريبية لمراكز تدريب الشرطة، الابتكارات، الرماية للأفراد والخفراء النظاميين، الرماية القتالية، قياس مستوى المدربين ومساعديهم، الفكر التدريبى").
   

 الاحتفال السنوى بيوم التدريب للعام التدريبى 2025

 كما تضمن الاحتفال استعراضًا لجهود قطاعات الوزارة خلال العام التدريبى، وما تحقق من نتائج إيجابية فى دعم الأداء الأمنى وتحقيق الاستقرار على أرض الواقع. 
وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى والمتميزة تدريبيًا والضباط والأفراد الحاصلين على المستويات المتميزة فى العملية التدريبية.

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