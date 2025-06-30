الإثنين 30 يونيو 2025
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حوادث

الداخلية: اكتشاف تعاطي 2198 سائقًا للمخدرات خلال 6 أشهر

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

واصلت وزارة  الداخلية، حملاتها المكثفة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي المركبات، سواء على الطرق الرئيسية أو الفرعية، بالتنسيق مع مسؤولي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي؛ في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لحماية أرواح المواطنين وضبط المخالفات على الطرق.

حملات الداخلية تكشف تعاطي المخدرات لدى 2198 سائقًا خلال 6 أشهر

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وأسفرت نتائج الحملات من 1 يناير حتى 23 يونيو 2025 وفحصت الحملات 51507سائقًا، وتبين تعاطي 2198 منهم للمواد المخدرة، بنسبة إيجابية بلغت 4.3%.

إجراءات قانونية صارمة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائقين المتعاطين، استمرارًا لسياسة الردع وضمانًا لسلامة مستخدمي الطرق. 

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الطرق الرئيسية المواد المخدرة صندوق مكافحه وعلاج الادمان صندوق مكافحة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي علاج الإدمان والتعاطي علاج الإدمان ضبط المخالفات

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