كرة السلة، منتخب الأردن يرفض مواجهة إسرائيل في مونديال الشباب

كرة السلة، أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة صباح اليوم الأحد، قراره بعدم خوض مباراته اليوم أمام إسرائيل، ضمن منافسات بطولة العالم تحت 19 عاما، المقامة حاليا في سويسرا.

ورفض الاتحاد الأردني لكرة السلة، مواجهة إسرائيل في بطولة العالم، متجاهلا تهديدات اللجنة المنظمة بتوقيع عقوبات قوية.

انسحاب منتخب الأردن، فيتو

وقرر الاتحاد الدولي لكرة السلة احتساب منتخب إسرائيل فائزا بالمباراة بنتيجة (20-0).

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