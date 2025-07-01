الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة السلة، قائمة منتخب مصر في البطولة العربية للسيدات

منتخب كرة السلة،
منتخب كرة السلة، فيتو

كرة السلة، أعلن الإسباني جوليان مارتينيز، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة سيدات، قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض البطولة العربية للمنتخبات للسيدات - مصر 2025.

قائمة منتخب كرة السلة

وتضم القائمة كلا من: رضوی محمد، إنجي صلاح، عليا خالد، تمارا نادر، هالة الشعراوي، جنى السيد، فريدة وائل، ميرال أشرف، أسرار ماجد، مايا السيد، لیلی خالد، نورهان فؤاد، رنيم الجداوي، خديجة عثمان.

وتنطلق منافسات البطولة العربية لكرة السلة للسيدات، اليوم الثلاثاء، على صالة 3 بستاد القاهرة الدولي.

ويشارك في البطولة كل من: مصر، تونس، الجزائر، الأردن.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة، بمواجهة منتخب الأردن ومنتخب تونس في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتستأنف مباريات البطولة بمواجهة منتخب مصر ونظيره منتخب الجزائر في السابعة مساء غدًا الأربعاء.

‏وتقام البطولة بنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة، حيث يواجه كل منتخب الثلاث منتخبات الأخرى، لترتيب مراكز المنتخبات.

يلتقي المنتخب صاحب المركز الأول مع المنتخب صاحب المركز الرابع، ويلعب المنتخب صاحب المركز الثاني مع المنتخب صاحب المركز الثالث في الدور نصف النهائي، لتحديد طرفي مباراة تحديد المركز الثالث ومباراة النهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة السلة جوليان مارتينيز البطولة العربية للمنتخبات قائمة منتخب كرة السلة البطولة العربية لكرة السلة

مواد متعلقة

كرة السلة، 4 منتخبات تشارك في البطولة العربية للسيدات بالقاهرة

كرة السلة، منتخب الأردن يرفض مواجهة إسرائيل في مونديال الشباب

أزمة في معسكر منتخب كرة السلة بسبب الكراسي المتحركة

كرة السلة، المنتخب الأولمبي يفوز على نيويورك في بطولة التحدي

الأكثر قراءة

حادث طفلة يهز تونس، لحظة العثور على جثة الطفلة مريم أنيس بعد 3 أيام فى عرض البحر (فيديو)

"عايزة فلوسي وإلا"، معجبة مغربية تهدد شيرين عبد الوهاب بهذه الطريقة

بعد تحذيرات "القبطان نور"، حقيقة حدوث كارثة في البحر المتوسط الأيام المقبلة (فيديو)

تغريدة عاجلة من إبراهيم فايق عن اختفاء صوت مدحت شلبي خلال مباراة الهلال ومان سيتي

برابط التقديم، العمل تعلن توفر 1787 وظيفة بمشروع محطة الضبعة النووية

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

نائب: بعض المستأجرين يحتفظ بالشقة مغلقة "علشان ذكريات الطفولة"، والملاك يتسولون

مصدر بالأهلي يكشف تطورات جديدة في ملف عروض وسام أبو علي

خدمات

المزيد

5280 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتيجة تحليل المخدرات النهائية لسائق "التريلا" المتسبب في مصرع فتيات المنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. صالح ومعجزة الناقة

تفسير حلم شرب ماء البحر في المنام وعلاقته بالنجاح والرزق الوفير

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بقدوم الخير والاستقرار العاطفي

المزيد
الجريدة الرسمية