تشييع جثمان عاملة نادي التجديف بالدقهلية ومطالبات بالقصاص العادل من قاتلها

شيع المئات من أهالي قرية أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، جثمان نوال خفاجة عاملة نادى تجديف طلخا، والتى لقيت مصرعها طعنا بسكين على يد شخص مقيم بإحدى العمارات المقابلة للنادي.

فيما شيع الجثمان فى جنازة مهيبة وسط حالة من الحزن الممزوج بالغضب ومطالب بسرعة القصاص من القاتل مشيرين إلى أن المجنى عليها كانت تتسم بحسن الخلق وكانت تربى أولادها حيث توفى زوجها منذ عدة أعوام.

اقتحم شخص لنادي التجديف وطعن عاملة

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، بقيام شخص باقتحام نادي التجديف دائرة المركز والتعدي على عاملة طعنا بسكين.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي، رئيس المباحث وسيارة الإسعاف وبالفحص تبين مصرع "نوال خفاجة عبد الله",50 عاما عاملة بالنادي وشهرتها جميلة بطعنات نافذة بالبطن والصدر على يد شخص يدعى "محمود. إ.ق" 30 عاما، ومقيم بإحدى العمارات المقابلة للنادي.

وبسؤال شهود الواقعة أكدوا أن المتهم يعاني من مرض نفسي، وأنه اقتحم باب النادي دون حمل بطاقة عضوية وأثناء دخوله انقض على المجني عليها وسدد لها عدة طعنات نافذة أودت بحياتها، بسبب المخلفات التي يتم وضعها بجانب مسكنه.

ضبط المتهم بقتل العاملة

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من السيطرة عليه وضبطه وضبط السلاح المستخدم.



وبسؤال المتهم أكد المتهم أنه أعد سكينا للتخلص من العاملة بدعوى قيامها بإلقاء مخلفات النادي أسفل العقار القاطن به وتسببها في الأذى للقطط.

وقال المتهم، إنه تربص بالمجني عليها بعد إلقائها القمامة، واقتحم أبواب النادي وسدد طعنات نافذة لها للتخلص منها حماية للقطط.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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