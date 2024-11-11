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طريقة عمل الجاتوه شاتوه، ألذ وأسهل تحلية في البيت

طريقة الجاتوه شاتوه،
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طريقة عمل الجاتوه شاتوه، من طرق كيك الشوكولاتة سريعة التحضير، ومضمونة النتيجة، كما أنها غير مكلفة، وتعد من الذ أصناف الكيك، لعشاق الشوكولاتة.

وتعد طريقة عمل الجاتوه شاتوه من طرق كيك الشوكولاتة التي يمكنك أن تعديها بنفسك في البيت، خاصة لعشاق الشوكولاتة، فهي من الوصفات المميزة، التي لا تقل عن الجاتوهات التي تباع في أكبر محلات الحلويات الغربية، وبأقل تكاليف، إلى جانب أنها تصلح للعزومات والحفلات والمناسبات المختلفة.

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الجاتوه شاتوه، بخطوات بسيطة ونتيجة مضمونة.


مقادير عمل الجاتوه شاتوه
 

2 بيضه
1 كوب دقيق
1 كوب زيت
1/2 كوب لبن
1 كوب سكر ناعم
1/2 كوب كاكاو خام
معلقه صغيره بيكنج بودر
فانيليا
رشه ملح

 

طريقة عمل الجاتوه شاتوه
 

الجاتوه شاتوه
الجاتوه شاتوه

في الخلاط، نضيف كلا من السكر مع اللبن والفانيليا، ونخلطهم، ثم لا نضيف الكاكاو، ونخلط، حتى يثقل، ثم يضاف الزيت تدريجيًا والخلاط شغال حتى يثقل القوام ويتكاثف.
يؤخذ مقدار كوب من الخليط، ونضعه جانبًا
نضيف على الخلاط البيض ويخلط، ثم نضيف الدقيق، والبيكنج بودر والملح تدريجيًا ونخلط، حتى يتجانس الخليط.
نسكب الخليط فى صينيه مدهونه بالسمن والدقيق، تدخل فرن تم تسخينه من قبل، ونتركها حتى تمام النضج..
نخرج الكيك من الفرن، ونتركه يبرد، وبعدها نضيف كوب الخليط الذي وضعناه جانبًا على الكيك ويدخل الثلاجة لحين التقديم.

 

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة البيتي
 

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 كيكة الشوكولاتة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل كيك الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة الذي صنعته بنفسها في البيت، كأشهر المحلات، وبأقل التكاليف.

مقادير كيكة الشوكولاتة
3 بيضات
نصف كأس زيت كأس دقيق كأس سكر ناعم
2 ملعقة طعام زبدة
6 قطع شوكولاتة باكو صغير
3 ملاعق كبيره شوكولا بودره ربع كأس ماء
2 ملعقة طعام بيكنك باودر علبة قشطة

 

طريقة تحضير كيك الشوكولاتة

نفصل الصفار عن البياض ثم نخفق الصفار وبعدها نضع كافة المقادير باستثناء الدقيق.
نخلط المقادير ثم نبدأ بوضع الدقيق تدريجيا حتى لا يتكتل.
نخفق بياض البيض وحده حتى يصبح قوامه رغوي، ثم نضيفه الى الخليط السابق ونخلطه مع باقي المكونات.
نجهز صينيه لخبز الكيك، ثم تدهن الصينية بالزيت مع رش القليل من الدقيق فوق الزيت.
نضع الخليط في الصينية ونضعها في الفرن على درجة حرارة 350
بعد نضج الكيك تخرج الصينية من الفرن، وتترك لتبرد قليلا ثم يضاف اليها صوص الشوكولاتة، الذي تم تحضيره.
نأخذ 2 قطعة من الشوكولاته، ونبشرها فوق الوجه للتزيين.
كما يمكن تزيين كيكة الشوكولاتة بالسكر البودرة أو جوز الهند، فكلاهما يعطي طعما مميزا لكيكة الشوكولاتة.

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