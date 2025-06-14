كرة السلة، المنتخب الأولمبي يفوز على نيويورك في بطولة التحدي

كرة السلة، حقق منتخب مصر الأولمبي تحت 23 عاما لكرة السلة، الفوز الثاني على فريق نيويورك، في الجولة الثانية من بطولة التحدي للشباب 2025، والتي تحتضنها الصين خلال الفترة من 7 إلى 17 يونيو الجاري، في مقاطعتي جيانوي وتشيجيانج.

وكان منتخب مصر قد حصد لقب الجولة الأولى، والتي أقيمت في مقاطعة جيانوي، بالفوز على كلًا من الصين وفريق نيو يورك وألمانيا، بعد أداء قوي من المنتخب المصري الأولمبي لكرة السلة.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على نظيره نيويورك بنتيجة 83-68، بينما فاز منتخب مصر أمس على الصين بنتيجة 68-64، ليواصل الفراعنة تقديم مستوياتهم القوية في البطولة.

وتضم قائمة اللاعبين 14 لاعبًا وهم، بهاء الدين رمضان، يوسف الغايش، إبراهيم زهران، ياسين شيخو، محمد ياسر، ميدو إبراهيم، مؤمن طارق خيري، محمد وائل بدر، محمد أشرف، محمد أيمن، عمر عماد محيي، إبراهيم محرم، علي عسران، يوسف الحلواني.

يرأس بعثة المنتخب، المستشار محمد محرم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ويقود المنتخب الأولمبي لكرة السلة فنيًا الكابتن أحمد مرعي، وإمام عبدالبديع مدربًا، الدكتور محمود علاء والدكتور رائف وصفي علاج طبيعي، وليد الخراط إداريًا، محمد عيسى مدلك.

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