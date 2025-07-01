مرموش بديلا، جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد الهلال بكأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الهلال السعودي، في لقاء ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

تشكيل مانشستر سيتي ضد الهلال

موعد مباراة مانشستر سيتي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025

من المقرر أن ينطلق مباراة مانشستر سيتي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025 اليوم الثلاثاء، والموافق الأول من شهر يوليو، في تمام الساعة الرابعة فجرًا، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



أزمة قبل مباراة الهلال ومانشستر سيتي

وقبل المواجهة بين الهلال ومانشستر سيتي طفت أزمة قوية، في بطولة كأس العالم للأندية بسبب سوء الأحوال الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية.



مانشستر سيتي والهلال

ويحتضن ملعب “كمبنج وورلد” الواقع بمدينة أورلاندو الأمريكية، مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي في إطار منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وبحسب تقارير صحفية، فإن مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال مُهددة بالتأجيل بسبب احتمالية حدوث عواصف رعدية قوية أثناء سير المباراة.

وذكرت التقارير أن اللجنة المنظمة لمونديال الأندية سوف تحدد خلال الساعات الماضية، موقف مباراة مانشستر سيتي والهلال سواء بإقامتها في موعدها الرسمي أم تأجيلها لموعد آخر.

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