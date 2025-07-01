بونو يعادل رقم حارس ريال مدريد في مونديال الأندية

كأس العالم للأندية، اقتحم المغربي ياسين بونو، حارس الهلال السعودي، قائمة تاريخية في كأس العالم للأندية 2025 بعد قيادته فريقه للفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 في دور ثمن النهائي على ملعب كامبينج وورلد.

وتألق بونو بشكل لافت في المباراة، حيث تصدى لـ10 تسديدات خلال اللقاء، ليصبح الأعلى في البطولة بهذه الإحصائية.

وتساوى بونو بهذا الإنجاز مع البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، الذي تصدى لـ10 كرات في مباراة باتشوكا.



كما ضمت القائمة الكوري الجنوبي هيون وو جو حارس أولسان هيونداي، الذي تصدى لـ10 كرات في مباراة بوروسيا دورتموند، والنيوزيلندي ناثان جارو حارس مرمى أوكلاند سيتي الذي حقق هذا الرقم مرتين ضد بنفيكا وبوكا جونيورز.

ورغم استقبال شباكه لـ3 أهداف، فإن تصديات بونو "المستحيلة" خطفت الأضواء وكانت سر صمود الهلال في مباراة ملحمية شهدت وقتًا إضافيًا.

وأظهر بونو أداءً استثنائيًا ووصِفَ بـ"الأخطبوط" نظرًا لرد فعله الخارق في التصدي للكرات.

كما حصل الحارس المغربي على أعلى تقييم في المباراة بين لاعبي الفريقين، حيث نال 8.9 درجة وفقًا لموقع "سوفا سكور"، متفوقًا على نجوم عالميين في صفوف مانشستر سيتي.

الهلال يتخطى مانشستر سيتي لربع النهائي

تأهل الهلال السعودي إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد فوزه المثير على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كامبينج ورلد" ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، قبل أن ينجح "الزعيم" في حسم المواجهة خلال الشوطين الإضافيين، ليسجل انتصارا تاريخيا على السيتي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال في كأس العالم للأندية

جاء هدف مانشستر سيتي الأول عن طريق بيرناردو سيلفا في الدقيقة 9، قبل أن يرد الهلال بهدفين عن طريق ليوناردو ومالكوم في الدقيقتين 46 و52، ثم رد السيتي بهدف التعادل عن طريق هالاند في الدقيقة 55.

وفي الشوط الإضافي الأول سجل كوليبالي الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 94، قبل أن يدرك فودين التعادل للسيتي في الدقيقة 104، ثم حسم ليوناردو المباراة بهدف في الدقيقة 112.

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