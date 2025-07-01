أول تعليق من جوارديولا بعد هزيمة مانشستر سيتي أمام الهلال السعودي، وهذا ما قاله عن بونو

أبدى مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، إعجابه بحارس مرمى الهلال السعودي، ياسين بونو، في التصريحات الأولى بعد خروجه من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال جوارديولا بعد الخسارة بنتيجة 3-4 أمام الهلال، فجر اليوم الثلاثاء: "في هذه المراحل من البطولة، جميعها مباريات صعبة. سمحنا لهم بخلق فرص انتقالية، لكننا خلقنا الكثير أيضا، وكنا جيدين بشكل عام".

وأضاف: "إنه لأمر مؤسف. كنا في وضع جيد للغاية، ولا يسعني إلا أن أشكر الجهاز الفني على تدريبهم واستعدادهم، لقد بذلوا قصارى جهدهم".

وأشاد بالحارس المغربي قائلا: "قدمنا ​​الكثير من التمريرات، لكن بونو تصدى لكرات رائعة. لا يوجد ما أقوله أكثر من ذلك".

وتألق ياسين بونو خلال اللقاء، وكان سببا رئيسا لانتصار الهلال بنتيجة 4-3، في الأشواط الإضافية، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

وبهذا الانتصار المفاجئ، تأهل الهلال لربع نهائي مونديال الأندية، حيث سيواجه فلومينينسي البرازيلي.

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