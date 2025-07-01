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رياضة

مونديال الأندية، إنزاجي يثأر من جوارديولا بعد 752 يومًا

سيموني إنزاجي
سيموني إنزاجي

مونديال الأندية، حقق الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال السعودي، انتصارًا تاريخيًا على الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي (4-3)، فجر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، على ملعب كامبينج وورلد. 

 

بهذا الفوز، أصبح الهلال أول فريق عربي وآسيوي يهزم فريقًا أوروبيًا في تاريخ البطولة، كما سجّل مانشستر سيتي خسارته الأولى في المونديال، ليودع المنافسة مبكرًا.

 


قبل المباراة، أشاد إنزاجي بجوارديولا، واصفًا إياه بـ"أفضل مدرب في الـ20 عامًا الماضية، لاختراعه فلسفة جديدة في كرة القدم".

لكن بعد أقل من 24 ساعة، نجح إنزاجي في قلب الطاولة على الفيلسوف الإسباني، محققًا أول انتصار له ضده في المواجهة الثالثة بينهما.

كان إنزاجي قد خسر أمام جوارديولا في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، عندما قاد إنتر ميلان وخسر (1-0) أمام مانشستر سيتي في 10 يونيو 2023.

وبعد تعادل في مواجهة لاحقة، جاءت مباراة مونديال الأندية لتكون لحظة الثأر لإنزاجي بعد 752 يومًا من تلك الخسارة الأوروبية.

ويستعد الهلال الآن لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في ربع النهائي، حاملًا معه زخم هذا الفوز التاريخي.

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