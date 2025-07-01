ليوناردو يتوج رجلا لمباراة الهلال ومانشستر سيتي بكأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية ، توج البرازيلى ماركوس ليوناردو مهاجم الهلال السعودي بجائزة رجل مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، التي انتهت قبل قليل، ضمن مواجهات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وحسمها الزعيم السعودي لصالحه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة

ونجح ليوناردو في تسجيل هدفين للهلال السعودي من بين الرباعية التي هزت شباك السيتيزن

مباراة الهلال ومانشستر سيتي، فيتو

الهلال الي ربع نهائي مونديال الأندية

تأهل الهلال السعودي إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد فوزه المثير على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كامبينج ورلد" ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، قبل أن ينجح "الزعيم" في حسم المواجهة خلال الشوطين الإضافيين، ليسجل انتصارا تاريخيا على السيتي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال في كأس العالم للأندية

جاء هدف مانشستر سيتي الأول عن طريق بيرناردو سيلفا في الدقيقة 9، قبل أن يرد الهلال بهدفين عن طريق ليوناردو ومالكوم في الدقيقتين 46 و52، ثم رد السيتي بهدف التعادل عن طريق هالاند في الدقيقة 55.

وفي الشوط الإضافي الأول سجل كوليبالي الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 94، قبل أن يدرك فودين التعادل للسيتي في الدقيقة 104، ثم حسم ليوناردو المباراة بهدف في الدقيقة 112.

تشكيل الهلال ضد مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: كوليبالي – لودي – متعب الحربي – كانسيلو.

خط الوسط: سافيتش – نيفيز – محمد كنو.

خط الهجوم: مالكوم – ليوناردو – سالم الدوسري.

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