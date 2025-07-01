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كأس العالم للأندية، الهلال يتأخر أمام مانشستر سيتي 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

الهلال ومانشستر سيتي،
الهلال ومانشستر سيتي، فيتو

كأس العالم للأندية، تقدم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على نظيره الهلال السعودي، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب “كمبنج وورلد” الواقع بمدينة أورلاندو الأمريكية في لقاء ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

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أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال في كأس العالم للأندية 

جاء هدف مانشستر سيتي عن طريق بيرناردو سيلفا في الدقيقة 9.

تشكيل الهلال ضد مانشستر سيتي 

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: كوليبالي – لودي – متعب الحربي – كانسيلو.

خط الوسط: سافيتش – نيفيز – محمد كنو.

خط الهجوم: مالكوم – ليوناردو – سالم الدوسري.

تشكيل مانشستر سيتي ضد الهلال

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، ريان آيات نوري.

في خط الوسط: جوندوجان، تيجاني رايندرز، برناردو سيلفا.

في خط الهجوم: سافينيو، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

بث مباشر لمباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 (فيديو)

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي بربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

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