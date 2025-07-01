كأس العالم للأندية، الهلال يتأخر أمام مانشستر سيتي 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

كأس العالم للأندية، تقدم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على نظيره الهلال السعودي، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب “كمبنج وورلد” الواقع بمدينة أورلاندو الأمريكية في لقاء ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال في كأس العالم للأندية

جاء هدف مانشستر سيتي عن طريق بيرناردو سيلفا في الدقيقة 9.

9' Bernardo Silva scores a controversial goal but VAR confirms it ✅



MCI 1-0 HIL



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تشكيل الهلال ضد مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: كوليبالي – لودي – متعب الحربي – كانسيلو.

خط الوسط: سافيتش – نيفيز – محمد كنو.

خط الهجوم: مالكوم – ليوناردو – سالم الدوسري.

تشكيل مانشستر سيتي ضد الهلال

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، ريان آيات نوري.

في خط الوسط: جوندوجان، تيجاني رايندرز، برناردو سيلفا.

في خط الهجوم: سافينيو، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

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