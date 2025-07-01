بث مباشر لمباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 (فيديو)

بث مباشر مباراة الهلال السعودي ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية، يخوض الهلال السعودي مواجهة تاريخية بعد قليل ضد مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة مانشستر سيتي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025

من المقرر أن ينطلق مباراة مانشستر سيتي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025 اليوم الثلاثاء، والموافق الأول من شهر يوليو، في تمام الساعة الرابعة فجرًا، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتضن ملعب “كمبنج وورلد” الواقع بمدينة أورلاندو الأمريكية، مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي في إطار منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

مشاهدة مباراة الهلال ضد مانشستر سيتي بث مباشر

ويمكنك مشاهدة الهلال ومانشستر سيتي بث مباشر عبر منصة DAZN، صاحبة الحقوق الحصرية لنقل بطولة كأس العالم للأندية 2025.



كما يمكن متابعة مباراة الهلال السعودي ومانشستر سيتي الإنجليزي عبر قناة MBCمصر بتعليق مدحت شلبى وقناة MBC أكشن بتعليق فهد العتيبى.

ونجح الهلال في تحقيق إنجاز مميز بتأهله إلى ثمن النهائي كممثل وحيد للكرة العربية والآسيوية بعد احتلال وصافة ترتيب المجموعة الثامنة بجمع 5 نقاط عقب الفوز على باتشوكا المكسيكي وتعادله مع سالزبورغ النمساوي وريال مدريد الإسباني.

وحقق مانشستر سيتي العلامة الكاملة بعد أن حصد 3 انتصارات على حساب الوداد المغربي والعين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي في صدارة المجموعة السابعة.

تشكيل مانشستر سيتي ضد الهلال

وأعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الهلال السعودي، في لقاء ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

تشكيل الهلال ضد مانشستر سيتي

كما أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لـ الهلال السعودي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في لقاء ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

أزمة متوقعة بمباراة مانشستر سيتي والهلال

وبحسب تقارير صحفية، فإن مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال مُهددة بالتأجيل بسبب احتمالية حدوث عواصف رعدية قوية أثناء سير المباراة.

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