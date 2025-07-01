الثلاثاء 01 يوليو 2025
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تحت رعاية الإمام الأكبر، الجامع الأزهر يحتفي اليوم بالهجرة النبوية

الجامع الأزهر، فيتو
الجامع الأزهر، فيتو

ينظم الجامع الأزهر، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، لعام ١٤٤٧ هـ، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبمتابعة من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وذلك عقب صلاة المغرب اليوم الثلاثاء بالظلة العثمانية بالجامع الأزهر.

 

تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يحتفي بالهجرة النبوية 

ويحاضر في الاحتفالية؛ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، ويدير الندوة، الدكتور إسماعيل دويدار رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، وذلك لإلقاء الضوء على معاني الهجرة النبوية والدروس المستفادة منها.

مدير عام الجامع الأزهر: تُعتبر الهجرة النبوية نقطة تحول في تاريخ الأمة الإسلامية

وفي تصريح له، قال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر: “تُعتبر الهجرة النبوية نقطة تحول في تاريخ الأمة الإسلامية ورمزًا للتضحية والفداء، وهي تذكير لنا جميعًا بأهمية الالتزام بالقيم الإنسانية والدينية، ونحن في الأزهر نؤكد ضرورة نقل هذه القيم للأجيال الجديدة، من خلال إحياء ذكرى المناسبات الدينية”.

وأضاف مدير الجامع الأزهر، أن الهجرة ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي درس في الإيمان بالله والثبات على الحق، ونهدف من خلال هذه الاحتفالية إلى تعزيز الوعي بأهمية الهجرة في بناء المجتمع الإسلامي وتعزيز الروابط بين المسلمين.

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