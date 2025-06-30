رسميا، الأهلي يعلن عدم تفعيل بند شراء عطية الله ويوجه الشكر للاعب

أعلن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عن عدم تفعيل بند شراء المغربي يحيى عطية الله وذلك وفق الرؤية الفنية.

كما أشار يوسف إلى توجيه الدعوة للمغربي لتكريمه بالشكل اللائق وتوجيه الشكر له على كل ما قدمه من جهد كبير طوال الموسم الماضي.

فحوصات طبيبة لـ مروان عطية

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي: إن مروان عطية لاعب الفريق الأول بالنادي يخضع لفحوصات طبية جديدة تمهيدًا لإجراء جراحة الفتق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف: “عانى اللاعب من بعض الآلام منذ فترة وتم تأجيل الجراحة لأكثر من مرة لحاجة الفريق إلى جهوده”.

الخطيب يجتمع مع ريبيرو

كشف محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عن اجتماع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خوسيه ريبيرو.

وجاء اجتماع الخطيب مع خوسيه ريبيرو للاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالاستعداد للموسم الجديد، وتقرر إقامة معسكر إعداد للفريق قبل انطلاق الموسم".

الأهلي يبدأ التجهيز مبكرا لـ معسكر الفريق في إسبانيا

وبدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التجهيز لمعسكر الفريق المقرر إقامته في إسبانيا في النصف الثاني من الشهر المقبل استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر أن تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

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