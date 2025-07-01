قبل انطلاق موسم التنسيق 2025، ننشر خريطة توزيع الجامعات في مصر

تنسيق الجامعات 2025.. شهدت الجامعات المصرية فترة تحول كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث توسعت الجامعات وازداد عددها من 50 جامعة حتى عام 2014، إلى 128 جامعة في 2025.

كما شهدت الجامعات المصرية تنوعًا كبيرًا، ما بين الجامعات الحكومية، والجامعات الخاصة، والجامعات الأهلية، والجامعات التكنولوجية، بالإضافة لأفرع الجامعات الأجنبية.

وتستعرض بوابة فيتو خريطة الجامعة وتوزيعها في جمهورية مصر العربية، قبل انطلاق موسم تنسيق القبول بالجامعات 2025.

أولا: الجامعات الحكومية

يبلغ عدد الجامعات الحكومية المصرية 28 جامعة، موزعة بكافة محافظات الجمهورية، مقارنة بما قبل عام 2014، حيث كان عدد الجامعات 23 جامعة، وانفصلت بعض أفرع الجامعات لتمثل جامعات مستقلة بذاتها، مثل جامعة الغردقة التي استقلت عن جامعة جنوب الوادي.

ثانيا: الجامعات الخاصة

بلغ عدد الجامعات الخاصة، 35 جامعة بدلًا من 23 حتى عام 2014، منتشرة بأغلب محافظات الجمهورية، ومازالت منظومة الجامعات الخاصة في تزايد مستمر.

ثالثا: الجامعات الأهلية

تضم منظومة التعليم العالي في مصر 32 جامعة أهلية، بعد صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة هي جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة مدينة السادات الأهلية)،

وستعمل تلك الجامعات إلى جانب 16 جامعة أهلية سابقة عليها، وهي جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة، جامعة بنها الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).

بالإضافة إلى أن هناك 4 جامعات أهلية تعمل منذ سنوات، وهي جامعة النيل الأهلية، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، وجامعة مصر المعلوماتية.

رابعا: الجامعات التكنولوجية

استحدثت وزارة التعليم العالي مسار الجامعات التكنولوجية منذ عدة سنوات، بحيث تعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، وأصبح لدينا 14 جامعة تكنولوجية، هي، القاهرة الجديدة التكنولوجية، بني سويف التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية، سمنود التكنولوجية، طيبة التكنولوجية، برج العرب التكنولوجية،أسيوط الجديدة التكنولوجية، 6 أكتوبر التكنولوجية، شرق بورسعيد التكنولوجية،حلوان التكنولوجية، الفيوم التكنولوجية، أسيوط التكنولوجية، بالإضافة إلى جامعتين خاصتين تكنولوجيتين وهما جامعة السويدي للتكنولوجيا، جامعة ساكسوني مصر.

بالإضافة لذلك هناك خطة لإنشاء جامعة تكنولوجية في كل محافظة مصرية.

خامسا: أفرع الجامعات الأجنبية

عكفت وزارة التعليم العالي على استقطاب أفرع الجامعات الأجنبية في مصر؛ للاستفادة من توافر فرص للتعليم الأجنبي من خلال هذه الفروع، وجذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، وأصبح لدينا 9 أفرع للجامعات الدولية وهي، مؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية وفرع جامعة نوفا البرتغالية، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي لندن، وسط لانكشاير، ومؤسسة الجامعات الكندية في مصر، والتي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، وفرع جامعة رايرسون، ومؤسسة مودرن جروب التي تستضيف فرع جامعة كازان الروسية وفرع جامعة سان بطرسبرج الروسية.

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