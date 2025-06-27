خريطة الجامعات الأهلية الجديدة.. 12 جامعة جديدة تبدأ الدراسة العام المقبل.. وهذه هي البرامج الدراسية والكليات المتاحة.. الطب والهندسة والإعلام أبرز التخصصات.. والذكاء الاصطناعي الأحدث

تنسيق الجامعات 2025، تستعد 12 جامعة أهلية جديدة، منبثقة عن جامعات حكومية، لبدء الدراسة واستقبال الطلاب في العام الدراسي القادم 2025/2026، بعد صدور قرارات جمهورية بإنشائها، ليصبح عدد الجامعات الأهلية في مصر 32 جامعة.

وبدأت الجامعات الأهلية في مصر عام 2019 بخطة طموحة، عكفت على تنفيذها وزارة التعليم العالي، بهدف إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي والإقليمي، من خلال تقديمها برامج دراسية حديثة ومتطورة، وتوفر بيئة أكاديمية تدعم الابتكار وريادة الأعمال، على أن تعمل تلك الجامعات على جذب شراكات مع جامعات دولية معترف بها دوليا، ولها سمعة أكاديمية مرموقة.

الجامعات الأهلية الجديدة 2025 في مصر

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، شملت جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة مدينة السادات الأهلية.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن الجامعات الأهلية مزودة بأحدث النظم التعليمية والبنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى معامل مجهزة بأحدث الأجهزة، كما أنها غير هادفة للربح، حيث يُعاد استثمار الإيرادات في تطوير البنية التحتية والمعلوماتية.

وتعد تلك الجامعات من جامعات الجيل الرابع، حيث تعتمد على أحدث النظم التعليمية الدولية، ومجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية لخدمة العملية التعليمية والتدريبية والبحثية، كما أنها تقدم برامج دراسية بينية حديثة تُواكب متطلبات وظائف المستقبل.

البرامج الدراسية بالجامعات الأهلية الجديدة

جامعة القاهرة الأهلية:

تضم جامعة القاهرة الأهلية مجموعة من البرامج الدراسية المتميزة من خلال 14 كلية هي كالتالي:

كلية الطب

كلية طب الأسنان

كلية الصيدلة

كلية التمريض

كلية العلاج الطبيعي

كلية الهندسة

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

كلية الطب البيطري

كلية العلوم

كلية الأعمال

كلية السياسة والاقتصاد

كلية الإعلام

كلية التربية للطفولة المبكرة

كلية القانون

2. جامعة عين شمس الأهلية:

تقع جامعة عين شمس الأهلية بالعاصمة الإدارية الجديدة في وادي التعلم والابتكار، وتضم 11 كلية هي كالتالي:

كلية الهندسة

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

كلية الأعمال

كلية العلوم

كلية الزراعة

كلية اللغات والعلوم الإنسانية

كلية الإعلام

كلية الطب البشري

كلية طب الأسنان

كلية التمريض

كلية القانون

3. جامعة دمنهور الأهلية

تقع جامعة دمنهور الأهلية في حي البستان بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة وتضم 8 كليات،هي كالتالي:

كلية الصيدلة

كلية الطب البيطري

كلية التمريض

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

كلية العلوم

كلية الأعمال

كلية اللغات والعلوم الإنسانية

كلية الفنون التطبيقية

4. جامعة سوهاج الأهلية

تضم جامعة سوهاج الأهلية 8 كليات هي كالتالي:

كلية الطب البشري

كلية الصيدلة

كلية الهندسة

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية

كلية الإعلام

كلية العلوم

كلية اللغات والعلوم الإنسانية

5. جامعة كفر الشيخ الأهلية

تضم جامعة كفر الشيخ الأهلية 13 كلية، هي كالآتي:

كلية الطب البشري

كلية طب الفم والأسنان

كلية الصيدلة

كلية العلاج الطبيعي

كلية التمريض

كلية الطب البيطري

كلية الهندسة

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

كلية العلوم

كلية الزراعة

كلية اللغات والعلوم الإنسانية

كلية الأعمال

كلية الفنون والتصميم

6. جامعة الوادي الجديد الأهلية

تضم جامعة الوادي الجديد الأهلية 5 كليات، هي كالتالي:

كلية الصيدلة

كلية الطب البيطري

كلية العلوم

كلية الزراعة

كلية اللغات والعلوم الإنسانية

7. جامعة الفيوم الأهلية

تقع جامعة الفيوم الأهلية بمدينة الفيوم الجديدة على طريق مصر أسيوط الغربي، وتضم 7 كليات، وهي كالتالي:

كلية الطب

كلية طب وجراحة الفم والأسنان

كلية الهندسة

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصنطاعي

كلية التمريض

كلية العلوم

كلية اللغات والعلوم الإنسانية

8. جامعة طنطا الأهلية

تضم جامعة طنطا الأهلية 10 كليات، وهي كالتالي:

كلية الطب

كلية طب الأسنان

كلية الصيدلة

كلية التمريض

كلية الهندسة

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

كلية العلوم

كلية الأعمال

كلية الألسن

كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية

9. جامعة الأقصر الأهلية

تقع جامعة الأقصر الأهلية بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وتضم 4 كليات،هي كالتالي:

كلية السياحة والآثار

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي

كلية اللغات والعلوم الإنسانية

كلية الفنون والتصميم

10. جامعة دمياط الأهلية

وتقع جامعة دمياط الأهلية بمدينة دمياط الجديدة، وتضم 6 كليات، هي كالآتي:

كلية التمريض

كلية الفنون والتصميم

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

كلية الآثار والسياحة

كلية الأعمال

كلية الألسن

11. جامعة مدينة السادات الأهلية

تضم جامعة السادات الأهلية 7 كليات، هي كالتالي:

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

كلية الأعمال

كلية الطب البيطري

كلية السياحة والفنادق

كلية الصيدلة

كلية العلوم

كلية علوم الرياضة

12. جامعة السويس الأهلية

تضم جامعة السويس الأهلية 10 كليات هي كالآتي:

كلية طب الأسنان

كلية العلاج الطبيعي

كلية الهندسة

كلية هندسة البترول والتعدين

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

كلية العلوم

كلية اللغات والعلوم الإنسانية

كلية الأعمال والعلوم السياسية

كلية الإعلام

كلية الفنون التطبيقية.

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