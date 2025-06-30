الصحة تبحث جاهزية مستشفى العلمين لتقديم خدمات السياحة العلاجية

عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الإثنين بمقر مستشفى العلمين بمحافظة مطروح، لبحث إمكانيات وقدرات واحتياجات المستشفى لتقديم خدمات السياحة العلاجية والاستشفائية، في إطار خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية ودعم التكامل بين الخدمات العلاجية والسياحية.

استقطاب المرضى المصريين والغير مصريين الوافدين من الخارج

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع يأتي استكمالا لخطة الوزارة نحو العمل على تطوير عدد من المنشآت وتحويلها إلى مراكز متخصصة تقدم خدمات علاجية واستشفائية بجودة عالمية تدعم قدراتها على استقطاب المرضى المصريين والغير مصريين الوافدين من الخارج.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن عرضا تفصيليا حول الإمكانيات الحالية لمستشفى العلمين، والخدمات التي يمكن تقديمها في مجال السياحة العلاجية، إلى جانب مناقشة أبرز الاحتياجات الفنية والتجهيزية والبشرية المطلوبة لدعم المستشفى وتأهيله ليواكب المعايير الدولية في هذا المجال، بما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة وآمنة.

ولفت «عبدالغفار» إلى الاجتماع أسفر عن إصدار عدد من التوصيات، في مقدمتها البدء في الاجراءات التنفيذية ليصبح المستشفى مركزًا معتمدا لتقديم خدمات السياحة العلاجية، مع ضمان توافر التخصصات الطبية والخدمات المساندة، وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وبما يعكس الثقة المتزايدة في القطاع الصحي المصري.

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