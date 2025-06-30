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رياضة

الأهلي يستقر على تحديد وجهة إعارة رضا سليم

رضا سليم لاعب الأهلي
رضا سليم لاعب الأهلي

 قال مصدر داخل النادي الأهلي إنه تم الاستقرار على تحديد وجهة إعارة رضا سليم لاعب الفريق في الموسم الجديد.

 وأضاف المصدر: اقترب اللاعب من الرحيل إلى صفوف سيراميكا كليوباترا بعقد ثلاثي بينه والأهلي ونادي سيراميكا بعد خروج اللاعب من قائمة الأحمر بعد إصابته في الركبة. 

 

الأهلي يبدأ التجهيز مبكرا لـ معسكر الفريق في إسبانيا

بدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التجهيز لمعسكر الفريق المقرر إقامته في إسبانيا في النصف الثاني من الشهر المقبل استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر أن تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل

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الأهلي رضا سليم لاعب الأهلي اخبار الأهلي

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