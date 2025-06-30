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رياضة

مجلس الجبلاية يحيل ملف السوبر المصري للشركة الراعية

كأس السوبر المصري،
كأس السوبر المصري، فيتو

السوبر المصري، كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري، أن مجلس الجبلاية لم يتطرق على الإطلاق لملف السوبر المصري خلال اجتماعه أمس الأحد.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، قرر في وقت سابق إحالة ملف السوبر المصري للشركة الراعية للاتحاد، خاصة فيما يتعلق بمكان إقامة البطولة، سواء في مصر أو في أحد الدول العربية الشقيقة.

مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو
مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

شكل بطولة السوبر في نسختها القادمة 

وفيما يتعلق بشكل بطولة السوبر المصري في نسختها القادمة، وهل ستقام بأربعة فرق أما سيتم إقامتها فقط بين بطل الدوري الممتاز وبطل كأس مصر، أجاب المصدر، بأن مجلس إدارة اتحاد الكرة لم يحسم شكل البطولة حتى الآن، وأنه سيحسم هذا الأمر بعد الاستقرار بشكل نهائي على مكان إقامة السوبر، مشددا على أنه في حال تم الاستقرار على إقامة السوبر في مصر، فإنها ستقام من مباراة واحدة بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر.  

موعد انطلاق دوري القسم الثاني

فيما قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماع اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة انطلاق دوري القسم الثاني (أ وب) للموسم الجديد 2025- 2026 يوم 14 أغسطس المقبل، ودوري القسم الثالث والرابع في الأول من سبتمبر المقبل.

وتقرر انطلاق دوري كرة الصالات في الأول من سبتمبر المقبل.

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