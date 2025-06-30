بعد جلسة عاصفة، سيناريوهات تعامل النواب مع تعديل قانون الإيجار القديم

شهد مجلس النواب، اليوم جلسة عاصفة أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، انتهت إلى قرار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إرجاء التصويت من حيث المبدأ، لحين استكمال المناقشات في جلسة الغد.

مطالبة الحكومة بتوفير البيانات المطلوبة بشأن الإيجار القديم

وشدد رئيس النواب، على الحكومة ضرورة توفير البيانات اللازمة، والتي أكد عليها عدد من الأعضاء، من أجل الانتهاء إلى تعديل تشريعي متوازن.

إعلان الأماكن المتاحة لإقامة مشروعات سكن بديل للمستأجرين بكل المحافظات

وأكد رئيس مجلس النواب، على الحكومة ضرورة توفير البيانات المطلوبة عن وحدات الإيجار القديم للمستأجر الأصلي، وكذلك الأماكن المتاحة لإقامة مشروعات إسكان بديل الإيجار القديم في كل المحافظات، وقبل الجلسة بوقت كاف وإتاحتها لرؤساء الهيئات البرلمانية.

هجوم حاد على الحكومة

وكانت الحكومة في مرمى نيران النواب، حيث شهدت الجلسة العامة، هجوما حادا من عدد كبير من الأعضاء، بسبب تعديل قانون الإيجار القديم، لاسيما فيما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية، مع عدم وضوح الرؤية في شأن توفير بديل للمستأجرين.

سيناريوهات تحرير العلاقة الإيجارية

وتشير التوقعات إلى أن هناك عدة سيناريوهات بشأن تعامل مجلس النواب، في ملف قانون الإيجار القديم خلال جلسة الغد، أولها إدخال تعديلات فيما يتعلق بمدة تحرير العلاقة والمقررة وفقا لمشروع القانون 7 سنوات.

موقف حزب مستقبل وطن من تعديل قانون الإيجار القديم

وفي هذا الصدد بالرغم من موافقة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب الحائز على الأغلبية، من حيث المبدأ، إلا أنه أكد الاحتفاظ بحق الحزب في تقديم التعديلات أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.

وفي ذات السياق، أكد أيضا المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وهي من لجان مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أعلن أن لديه بعض المقترحات هو الآخر في بعض المواد.

توقعات بزيادة المدة حتى 10 سنوات

ونظرا لأن جملة الاعتراضات على تعديل قانون الإيجار القديم، تنصب على فترة إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، فإن التوقعات تشير لمدها إلى 10 سنوات، بدلا من 7 وفقا لما ورد في مشروع قانون الحكومة.

سيناريو الاكتفاء بزيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم

أما السيناريو الآخر، وفي ظل حالة الضغط الشعبي والرفض التام لمشروع القانون، وبسبب عدم جاهزية الحكومة بعدد من البيانات حول الإيجار القديم، قد يدفع مجلس النواب، للاكتفاء بتعديل ما يتعلق بقيمة الزيادة في الأجرة، وبذلك يكون أصاب حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي قضت في حكمها الأخير ببطلان ثبات الأجرة.

وتعرضت الحكومة لموقف محرج، من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بعدما طلب بعض الأعضاء بيان إحصائي حول عدد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكنهم، إلا أنه تبين عدم توافر هذه البيانات.

رئيس النواب يطالب بتوفير بيانات دقيقة بشأن الإيجار القديم

وشدد رئيس مجلس النواب، على أهمية توفير هذه البيانات قبل نهاية الجلسة، والتصويت من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

من جانبه رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مطالبا بإمهال الحكومة للغد لتوفير البيان الإحصائي.

رئيس النواب ينتقد عدم جاهزية الحكومة

وانتقد رئيس النواب، عدم جاهزية الحكومة، قائلا: منذ فترة ونحن في حوار مجتمعي بشأن هذا القانون، كان يتعين على الحكومة أن تجهز كافة الأوراق والملفات المهمة التى يحتاجها المجلس فى شأن قانون الإيجار القديم.

وتابع رئيس مجلس النواب: ونحن فى جلسة تاريخية تشهد مناقشات هامة سبقها حوار طويل شارك فيه الوزراء والمحافظين، كانت يتعين أن تكون هذه البيانات جاهزة أمام المجلس.

الحكومة تتعهد بتوفير البيانات في جلسة الغد

فيما رد المستشار محمود فوزي، قائلا: هذه البيانات تتضمن معلومات دقيقة عن ما هو المستأجر الأصلي ونوعه وظروفه وجاهزيته.

وأشار إلى أن رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أعطى تعليمات ببدء تجهيز البيان وسيكون أمام مجلس النواب غدا، مؤكدا أن هذا البيان يعد خصيصا بدقة من أجل عرضه على مجلس النواب.

وشدد رئيس النواب، على الحكومة توفير البيانات والإحصاء المطلوب بحد أقصى قبل جلسة الغد.

بيان بالأماكن المتاحة لتوفير سكن بديل وحدات الإيجار القديم في كل المحافظات

كما طالب رئيس النواب، من الحكومة ببيان الأماكن المتاحة في جميع المحافظات لتوفير المساكن البديلة لوحدات الإيجار القديم.

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