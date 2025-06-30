"الحكومة نبت شيطاني" تثير أزمة بجلسة النواب لمناقشة تعديل الإيجار القديم

قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حذف عبارة "الحكومة نبت شيطاني" من مضبطة الجلسة أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

جاء ذلك بناء على طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اعتراضا على ما تناوله النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب.

الحكومة نبت شيطاني إهانة لمؤسسات الدولة

وأكد الوزير، أن ما تناوله النائب يمثل إهانة لمؤسسة دستورية من مؤسسات الدولة، وهو أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن الحكومة تستمع لجميع الآراء أغلبية ومعارضة، أما ما جاء على لسان النائب عاطف المغاوري يمثل إهانة بالغة للحكومة.

الحكومة تمارس عملها بجدية في ظروف استثنائية

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية: الحكومة تمارس عملها بجدية في ظروف استثنائية، متسائلا: كيف نسمع كلام غريب عن شرعية الحكومة؟.

وتابع الوزير: "عيب إهانة مؤسسة من مؤسسات الدولة بهذا الشكل، فالحكومة هي حكومة المالك والمستأجر ولابد من الأحترام الواجب للمؤسسات الدستورية، ولا يصح أبدا ما حدث، ويؤسفني أن يقول النائب عاطف المغاوري الحكومة نبت شيطاني.

حذف عبارة "الحكومة نبت شيطاني" من مضبطة جلسة النواب

وطالب الوزير بحذف عبارة "الحكومة نبت شيطاني" من مضبطة الجلسة، قائلا: والمجلس وشأنه في اتخاذ ما يلزم ضد النائب في ما بدر منه من تجاوزات لما أقرته اللائحة الداخلية لمجس النواب.

هجوم حاد على الحكومة بسبب تعديل الإيجار القديم

وشن النائب عاطف المغاوري، هجوما حادا على الحكومة، بسبب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: "هي نبت شيطاني"، وهو ما أثار حفيظة عددا من أعضاء مجلس النواب.

وشهدت الجلسة العامة حالة من عدم الانضباط اعتراضا على ما ذكره النائب عاطف المغاوري، ليطالب الأخير بتوفير الحماية له من الأغلبية البرلمانية ممثلة في حزب مستقبل وطن.

بلطجة سياسية داخل جلسة النواب أثناء مناقشة الإيجار القديم

وأمام حالة الاعتراض التي شهدتها الجلسة بسبب قانون الإيجار القديم، وصف النائب عاطف المغاوري، ما يحدث بأنه "بلطجة سياسية"، قائلا: "لو كانت هذه بلطجة سياسية فنحن مستعدون لها".

نائب: تسقط الحكومة

وانتفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، ليواصل النائب عاطف المغاوري، هجومه، معلنا رفضه مشروع القانون، قائلا: تسقط الحكومة تسقط الحكومة".

عدم دستورية تعديل قانون الإيجار القديم

وأعلن عضو مجلس النواب، كذلك رفضه تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه تقرير غير دستوري، بناء على مشروع قانون غير دستوري مقدم من حكومة نبت شيطاني.

وبعد حالة من الشد والجذب خلال الجلسة العامة، عرض المستشار الدكتور حنفي جبالي، طلب ممثل الحكومة بحذف عبارة "الحكومة نبت شيطاني" من مضبطة الجلسة، وهو ما وافق عليه النواب.

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