محافظ البحيرة تتفقد فعاليات حملة التبرع بالدم وتعلن توسيع النطاق من الغد (صور)

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، فعاليات حملة التبرع بالدم والتي انطلقت منذ السبت الماضي وعلى مدار ثلاثة أيام تحت شعار "تبرعك بالدم حياة" والتي تنظمها مديرية الصحة بالتعاون مع البنك الإقليمي لبنوك الدم، بمشاركة فاعلة من مديريات الشباب والرياضة، والأوقاف، وفِرَق المبادرات الرئاسية، والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

محافظ البحيرة تتفقد فعاليات حملة التبرع بالدم، فيتو

محافظ البحيرة تتفقد فعاليات حملة التبرع بالدم، فيتو



وخلال تفقدها لفعاليات الحملة بمجمع دمنهور الثقافي، أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة حرصت على أن تكون الحملة إستثنائية من حيث المدة والتنظيم، حيث تم تنظيمها على مدار ثلاثة أيام وليس يوم واحد بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للتبرع.

وأشارت إلى أنه حتى مساء أمس الأحد بلغ عدد المتبرعين ٥٧٣ متبرع على مستوى مراكز المحافظة، معربةً عن أملها أن يشهد اليوم الثالث إقبالًا أكبر، خاصة مع تزايد الوعي بأهمية التبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى.





وأضافت أن التبرع بالدم يعد من أسمى صور التطوع والعطاء، قائلة: "كلنا معرضون في لحظة ما لأن نحتاج كيس دم، والتبرع به هو أغلى ما يمكن أن يُهدى لإنقاذ حياة إنسان."، مؤكدة على أن بنوك الدم تعتمد بشكل أساسي على التبرعات التطوعية، مناشدةً أهالي البحيرة بضرورة المشاركة والمساهمة في تعزيز أرصدة أكياس الدم لتلبية إحتياجات المرضى والطوارئ.





وأوضحت محافظ البحيرة أنه إستجابةً لما تم رصده عبر الصفحة الرسمية للمحافظة بشأن رغبة المواطنين في القرى والمراكز التي لم تشملها الحملة، فقد تقرر أنه إعتبارًا من الغد ستبدأ سيارات التبرع بالدم في التحرك إلى باقي مدن ومراكز المحافظة، مع الإعلان عن أماكن تواجدها أولًا بأول على الصفحة الرسمية للمحافظة.





كما نوّهت إلى أن فعاليات اليوم الثالث للحملة تتزامن مع ذكرى ٣٠ يونيو، الملحمة الوطنية التي شكلت نقطة تحول نحو الجمهورية الجديدة، وٱختتمت قائلة "في هذه المناسبة العزيزة، ونيابة عن أبناء البحيرة وقياداتها التنفيذية والأمنية والشعبية، نتوجه بأسمى آيات التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معبرين عن اعتزازنا بتلك الذكرى الوطنية الخالدة."

محافظ البحيرة تتفقد فعاليات حملة التبرع بالدم، فيتو

محافظ البحيرة تتفقد فعاليات حملة التبرع بالدم، فيتو

من الجدير بالذكر أن المواقع التي تستقبل المتبرعين تشمل، الفرق الثابتة ببنوك الدم بمستشفيات ( دمنهور التعليمي - إدكو - رشيد - أبو حمص - كفر الدوار - حوش عيسى - أبو المطامير - المحمودية - الرحمانية - إيتاي البارود ) إلى جانب المركز الإقليمي لنقل الدم، بالإضافة للفرق المتنقلة بجامعة دمنهور ومجمع دمنهور الثقافي





وتتضمن الحملة إلى جانب التبرع بالدم، فعاليات للتوعية الصحية ينفذها فِرق التثقيف الصحي، مع تقديم خدمات المبادرة الرئاسية "أفحص واطمئن"، إضافة إلى قافلة طبية تخصصية تشمل خدمات في تخصصات الباطنة والأطفال.



وتستهدف الحملة المواطنون الأصحاء من سن ١٨ إلى ٦٥ عام، حيث تسعى الحملة إلى دعم مخزون بنوك الدم وتلبية احتياجات المرضى بالمستشفيات، خاصةً في الحالات الحرجة والحوادث والعمليات الجراحية.

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