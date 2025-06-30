الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ البحيرة تتفقد فعاليات حملة التبرع بالدم وتعلن توسيع النطاق من الغد (صور)

محافظ البحيرة، فيتو
محافظ البحيرة، فيتو

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، فعاليات حملة التبرع بالدم والتي انطلقت منذ السبت الماضي وعلى مدار ثلاثة أيام  تحت شعار "تبرعك بالدم حياة" والتي تنظمها مديرية الصحة بالتعاون مع البنك الإقليمي لبنوك الدم، بمشاركة فاعلة من مديريات الشباب والرياضة، والأوقاف، وفِرَق المبادرات الرئاسية، والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

محافظ البحيرة تتفقد فعاليات حملة التبرع بالدم، فيتو
محافظ البحيرة تتفقد فعاليات حملة التبرع بالدم، فيتو
محافظ البحيرة تتفقد فعاليات حملة التبرع بالدم، فيتو
محافظ البحيرة تتفقد فعاليات حملة التبرع بالدم، فيتو


وخلال تفقدها لفعاليات الحملة بمجمع دمنهور الثقافي،  أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة حرصت على أن تكون الحملة إستثنائية من حيث المدة والتنظيم، حيث تم تنظيمها على مدار ثلاثة أيام وليس يوم واحد بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للتبرع.


 

وأشارت إلى أنه حتى مساء أمس الأحد بلغ عدد المتبرعين ٥٧٣ متبرع على مستوى مراكز المحافظة، معربةً عن أملها أن يشهد اليوم الثالث إقبالًا أكبر، خاصة مع تزايد الوعي بأهمية التبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى.


 

وأضافت أن التبرع بالدم يعد من أسمى صور التطوع والعطاء، قائلة: "كلنا معرضون في لحظة ما لأن نحتاج كيس دم، والتبرع به هو أغلى ما يمكن أن يُهدى لإنقاذ حياة إنسان."، مؤكدة على أن بنوك الدم تعتمد بشكل أساسي على التبرعات التطوعية،  مناشدةً أهالي البحيرة بضرورة المشاركة والمساهمة في تعزيز أرصدة أكياس الدم لتلبية إحتياجات المرضى والطوارئ.


 

وأوضحت محافظ البحيرة أنه إستجابةً لما تم رصده عبر الصفحة الرسمية للمحافظة بشأن رغبة المواطنين في القرى والمراكز التي لم تشملها الحملة، فقد تقرر أنه إعتبارًا من الغد ستبدأ سيارات التبرع بالدم في التحرك إلى باقي مدن ومراكز المحافظة، مع الإعلان عن أماكن تواجدها أولًا بأول على الصفحة الرسمية للمحافظة.


 

كما نوّهت إلى أن فعاليات اليوم الثالث للحملة تتزامن مع ذكرى ٣٠ يونيو، الملحمة الوطنية التي شكلت نقطة تحول نحو الجمهورية الجديدة، وٱختتمت قائلة "في هذه المناسبة العزيزة، ونيابة عن أبناء البحيرة وقياداتها التنفيذية والأمنية والشعبية، نتوجه بأسمى آيات التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معبرين عن اعتزازنا بتلك الذكرى الوطنية الخالدة."

محافظ البحيرة تتفقد فعاليات حملة التبرع بالدم، فيتو
محافظ البحيرة تتفقد فعاليات حملة التبرع بالدم، فيتو
محافظ البحيرة تتفقد فعاليات حملة التبرع بالدم، فيتو
محافظ البحيرة تتفقد فعاليات حملة التبرع بالدم، فيتو

من الجدير بالذكر أن المواقع التي تستقبل المتبرعين تشمل، الفرق الثابتة ببنوك الدم بمستشفيات ( دمنهور التعليمي - إدكو - رشيد - أبو حمص - كفر الدوار - حوش عيسى - أبو المطامير - المحمودية - الرحمانية - إيتاي البارود ) إلى جانب المركز الإقليمي لنقل الدم، بالإضافة للفرق المتنقلة بجامعة دمنهور ومجمع دمنهور الثقافي


 

وتتضمن الحملة إلى جانب التبرع بالدم، فعاليات للتوعية الصحية ينفذها فِرق التثقيف الصحي، مع تقديم خدمات المبادرة الرئاسية "أفحص واطمئن"، إضافة إلى قافلة طبية تخصصية تشمل خدمات في تخصصات الباطنة والأطفال.
 

وتستهدف الحملة المواطنون الأصحاء من سن ١٨ إلى ٦٥ عام، حيث تسعى الحملة إلى دعم مخزون بنوك الدم وتلبية احتياجات المرضى بالمستشفيات، خاصةً في الحالات الحرجة والحوادث والعمليات الجراحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة البحيرة حملة التبرع بالدم البحيرة محافظ البحيرة مديرية الصحة بالبحيرة حملة تبرعك بالدم حياة

مواد متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة مصرع فتاة وإصابة 17 آخرين في حادث تصادم البحيرة

انطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم في البحيرة

أحمد عطية الأول على الشهادة الإعدادية فى البحيرة: مثلي الأعلى طبيب الغلابة (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

محافظ المنوفية يفترش الأرض وسط أهالي السائق ضحية حادث الإقليمي (فيديو وصور)

بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، "فيتو" تكشف قيمة تعاقد تريزيجيه مع الأهلي (انفراد)

بلاغ للنائب العام ضد وزير النقل بسبب حادث الطريق الإقليمي

قانوني يقترح حلا لمشكلة الإيجار القديم بتمويل المالك لشقة المستأجر الجديدة

مدرب الزمالك الجديد، أرقام يانيك فيريرا في مسيرته التدريبية

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي بربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

بعد جلسة عاصفة، سيناريوهات تعامل النواب مع تعديل قانون الإيجار القديم

شاهد فيلم الحارس الأمين من إنتاج الشئون المعنوية لرجال الدفاع الجوى

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

من هو القائد أبو عمر السوري، "أسطورة الظل وصانع النخبة" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التوسعة على الأهل والأولاد في يوم عاشوراء؟ دار الإفتاء تجيب

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة المسد وأسماؤها وسبب نزولها

حكم الدعاء يوم عاشوراء وفضله، وهل هو مستجاب؟

المزيد
الجريدة الرسمية