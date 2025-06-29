جامعة دمنهور تواصل فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم لليوم الثاني (صور)

واصلت جامعة دمنهور فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم لليوم الثاني على التوالي من خلال حملة "عطاؤك حياة"، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، تزامنا مع بدء الحملة القومية للتبرع بالدم بمحافظات الجمهورية، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار ـ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، وإشراف الدكتورة إيناس إبراهيم ـ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استمرار فعاليات حملة التبرع بالدم بالبحيرة، فيتو

استمرار فعاليات حملة التبرع بالدم بالبحيرة، فيتو





من جانبها أكدت الدكتورة إيناس إبراهيم ـ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص الجامعة على تقديم الدعم الكامل لإنجاح فعاليات الحملة، من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية بالمحافظة، بما يضمن سهولة تنفيذ الحملة ووصولها لأكبر عدد، انطلاقا من حرص الجامعة على دعم المبادرات الصحية الوطنية التي تستهدف تعزيز الرعاية الصحية وإنقاذ حياة المواطنين.

هذا وقد أوضحت نائب رئيس الجامعة أن الحملة انطلقت في يومها الثاني الأحد الموافق 29 يونيو، من من أمام مقر كلية الهندسة بالمجمع النظري، بمشاركة عدد من الطلاب وطلاب الجوالة والإداريين بالجامعة بهدف ترسيخ مفهوم ثقافة التبرع التطوعي وتوفير مخزون استراتيجي آمن من الدم ومشتقاته، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم والمساهمة في إنقاذ حياة المرضى وضحايا الحوادث واحتياجات المرضى.

استمرار فعاليات حملة التبرع بالدم بالبحيرة، فيتو

استمرار فعاليات حملة التبرع بالدم بالبحيرة، فيتو





الجدير بالذكر أن حملة عطاؤك حياة انطلقت أمس السبت الموافق 28 يونيو، من أمام كلية التمريض، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، الذي يتم الاحتفال به تقديرا للمتبرعين المتطوعين، وتشجيعا لنشر ثقافة التبرع بالدم بانتظام، بهدف إنقاذ الأرواح وتوفير إمدادات آمنة من الدم.

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