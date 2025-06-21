اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.16% بالبحيرة

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر- محافظ البحيرة نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م بنسبة نجاح ٧٥.١٦%، حيث تقدم للامتحان هذا العام ١٢٠ ألفا و٢٦٠ طالبا وطالبة، حضر منهم ١١٨ ألفا و٧٢٢، ونجح ٨٩ ألفا و٢٣٦ طالبا وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية وضعاف السمع والمكفوفين

كما اعتمدت محافظ البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين ٤٦٢٥ طالبا وطالبة حضر منهم ٤٤٧٣ طالبا وطالبة ونجح ٣٥٨٥ بنسبة نجاح ٨٠.١٥%، وكذلك الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بلغ عدد المتقدمين ٣٧ حضر منهم ٣٧ نجح ٣٤ بنسبة ٩١.٠٨% وكذا نتيجة الإعدادية للمكفوفين حيث تقدم ١١ طالبا وطالبة حضر ١١ طالبا ونجح ٩ طلاب بنسبة ٨١.٨٢%.

أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة

أوضح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة.

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