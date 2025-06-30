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تكريم جامعة قناة السويس لحصولها على ترتيب بتصنيف QS 2025

تكريم جامعة قناة
تكريم جامعة قناة السويس

شاركت جامعة قناة السويس، في احتفالية تكريم الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف QS العالمي لعام 2025، حيث شهدت الاحتفالية حضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وشارك بها قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات، والدكتور أشوين فرنانديز المدير الإقليمي لتصنيف QS لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. 

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تكريم عشرين جامعة مصرية 

وشهدت الاحتفالية تكريم 20 جامعة مصرية أُدرجت في نسخة التصنيف العالمية لهذا العام، كان من بينها جامعة قناة السويس التي وُضعت في الفئة (+1401) عالميًا، وذلك تقديرًا لتقدمها الملحوظ في التصنيفات الدولية، حيث تسلم درع التكريم الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ممثلًا عن الجامعة. 

جانب من فعاليات التكريم، فيتو
جانب من فعاليات التكريم، فيتو

تتويج جهود الجامعة 

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن إدراج الجامعة ضمن تصنيف QS 2025 يأتي تتويجًا للجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة في دعم البحث العلمي وتطوير الأداء الأكاديمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتحسين جودة التعليم والارتقاء بالتصنيفات العالمية بما يواكب مكانة مصر الإقليمية والدولية.   

جانب من فعاليات التكريم، فيتو
جانب من فعاليات التكريم، فيتو

وأشار إلى أننا نسعى لتكون جامعة قناة السويس مركزًا للتميز الأكاديمي والبحثي في منطقة قناة السويس ومصر كلها، ونعمل وفق خطة واضحة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، إيمانًا منا بأن التعليم هو ركيزة بناء المستقبل. 

 

من جانبه أعرب الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن اعتزازه بمشاركة جامعة قناة السويس في هذا المحفل العلمي الهام، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يعكس إصرار الجامعة على تعزيز مكانتها الدولية. 

وأكد: سنواصل دعم أعضاء هيئة التدريس والباحثين للنشر في المجلات العلمية المتميزة، وتحفيز التعاون البحثي الدولي، مع تطوير الخدمات التعليمية لإعداد خريج قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ونفخر بأن الجامعة أصبحت جزءًا من هذا الإنجاز الوطني.
 

 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور التعليم العالي البحث العلمي تصنيف QS 2025

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