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خارج الحدود

الخزانة الأمريكية: اتفقنا مع الصين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة 115%

وزير الخزانة الامريكي،فيتو
وزير الخزانة الامريكي،فيتو

قال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي، إن حكومة بلاده اتفقت مع الصين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 115%.

 

وقد نشر صباح اليوم الإثنين،  بيان صيني أمريكي بشأن المحادثات التجارية في جنيف.

وأوضح البيان أن واشنطن علقت تطبيق 24% من الرسوم الجمركية علي الصين لـ90 يوما.

وأشار الوفد الأمريكي لمفاوضات جنيف مع الصين، إلى أنهم  اتفقوا على العمل بشكل بناء مع الصين بشأن مخدر الفينتانيل.

وتابع الوفد الأمريكي لمفاوضات جنيف مع الصين: سنواصل إعادة التوازن للميزان التجاري مع الصين، مشيرا  بأن توافقه مع الصين   لانهم لا يريدوا  د فك الترابط معه.

وشدد الوفد الأمريكي لمفاوضات جنيف مع الصين علي رغبته في انفتاح الصين على السلع الأمريكية، مؤكدا  وضع آلية جيدة لمحادثات مستقبلية مع الصين.

وقبل وقت سابق قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، مساء أمس الأحد: إن الجانبين الصيني والأمريكي توصلا إلى توافق مهم.

وبحسب تقارير إخبارية، أوضح نائب رئيس الوزراء الصيني، أن محادثات التجارة مع الجانب الأمريكي كانت بناءة وأحرزت تقدما جوهريا.

 

الولايات المتحدة تعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

وقال البيت الأبيض، مساء أمس الأحد: إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تجاري مع الصين في جنيف، وذلك وفقا لتقارير إخبارية.

وفي وقت سابق صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قائلا: أحرزنا تقدما كبيرا في محادثات التجارة مع الصين.

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي: "سنقدم تفاصيل عن المحادثات مع الصين ".

بدء المحادثات التجارية بين الصين وأمريكا في جنيف

وأفادت وسائل إعلام صينية ببدء المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في جنيف.

وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض، في وقت سابق: إن الاتفاق التجاري يمنح الشركات الأمريكية فرصة الوصول لأسواق بريطانيا بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أنهم أجروا محادثات  منذ مدة مع الصين بشأن الرسوم الجمركية وستتواصل نهاية الأسبوع.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وفريقه سيعملون على تحقيق أفضل صفقة ممكنة مع الصين، مشيرا إلى أنه لن يخفض الرسوم الجمركية على الصين بشكل أحادي ولا بد أن تقدم بكين تنازلات.

وأوضح أن الرئيس ترامب مصمم على إبقاء رسوم جمركية بنسبة 10% على بريطانيا وشركائنا الآخرين.

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الخزانة الأمريكية الرسوم الجمركية المتبادلة اتفاق تجاري مع الصين

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