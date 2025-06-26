وزير الخزانة الأمريكي: تمديد العمل بالتدابير الاستثنائية لسقف الدين حتى 24 يوليو

قرر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، تمديد صلاحية الوزارة لمواصلة إجراءات إدارة النقد الاستثنائية لمنع تجاوز سقف الدين الفيدرالي لما يقرب من شهر، حتى 24 يوليو المقبل.

فترة تعليق إصدار الديون

وقال بيسنت، في رسالة إلى قادة الكونجرس، إنه قرر ضرورة استمرار «فترة تعليق إصدار الديون» التي كان من المقرر سابقًا أن تنتهي يوم الجمعة، ويسمح هذا الإعلان للخزانة بتعليق التمويل من صناديق المعاشات التقاعدية الحكومية وصناديق الرعاية الصحية للمتقاعدين غير اللازمة لدفع استحقاقات فورية.

وقدر بيسنت أن الخزانة لن تتمكن من سداد جميع التزاماتها دون زيادة أو تعليق سقف الدين في وقت ما خلال منتصف الصيف إلى أواخره، بحسب وكالة رويترز.

ولم تقدم رسالته أي تحديثات محددة بشأن هذا التوقيت، على الرغم من أنه صرح للصحافيين يوم الثلاثاء الماضي، بأن ما يسمى سقف الدين «التاريخ X» قد يتغير إذا تدخلت المحاكم في تعريفات الرئيس دونالد ترامب الجمركية، والتي جلبت عائدات جمركية قياسية بلغت 23 مليار دولار خلال شهر مايو، لكن يبدو أن تمديده حتى 24 يوليو يهدف جزئيًا إلى مواصلة الضغط على الكونغرس لرفع سقف الدين كجزء من حزمة ضخمة من الضرائب والإنفاق قبل عطلته التقليدية في أغسطس.

وصرح بيسنت في الرسالة: «بناء على تقديراتنا الحالية، ما زلنا نعتقد أن على الكونجرس التحرك لرفع أو تعليق سقف الدين في أقرب وقت ممكن قبل عطلته المقررة في أغسطس لحماية ثقة الولايات المتحدة وائتمانها الكاملين».

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