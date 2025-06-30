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رياضة

موعد مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

كأس العالم للأندية، يلتقي إنتر ميلان الإيطالي مع فلومينينسي البرازيلي في منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، مساء اليوم الإثنين على ملعب "بنك أمريكا".

وتأهل إنتر ميلان إلى تلك المرحلة من البطولة بصفته متصدر المجموعة الخامسة، في حين أن فلومينينسي هو وصيف المجموعة السادسة.

 

موعد مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي 


تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان

 وفلومينينسي اليوم في كأس العالم للأندية
تُنقل المباراة عبر تطبيق "DAZN" الحاصل على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية لتلك النسخة، إلى جانب قناة "إم بي سي مصر" التي أعلنت إذاعتها للقاء.

 

ويواجه الفائز من مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي، الفائز من مباراة مانشستر سيتي والهلال، في دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية

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