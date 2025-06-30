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الأمن يكشف تفاصيل اعتداء شقيقين على شخص وإصابته بجروح بالقليوبية

التعدي علي شخص بالقليوبية،فيتو
التعدي علي شخص بالقليوبية،فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بقيام عاطل وشقيقه بالتعدى على شخص وإصابته بجروح متفرقة بالجسد، بدائرة قسم شرطة قليوب، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وردت معلومات إلى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية بتداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بقيام عاطل وشقيقه بالتعدى علي شخص وإصابته بعدة إصابات متفرقة بالجسد بدائرة القسم.

كشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد الشامى رئيس مباحث قسم شرطة قليوب حدوث مشادة كلامية بين طرفين، طرف أول عاطل يدعى "صالح. ا"، وشقيقه "محمد. ا"، وطرف ثان "سمير. ع" موظف، مقيمين جميعا داخل منزل واحد بدائرة القسم تطورت إلى مشاجرة بالأيدي بسبب خلافات الجيرة مستخدمين أسلحة بيضاء، مما أسفر عن إصابة الطرفين بعدة إصابات متفرقة بالجسد وجرى نقلهم إلي مستشفي قليوب التخصصي لتلقي العلاج.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب عبدالحميد جندية والنقيب فؤاد جمال كوش والنقيب مصطفي الشريف والنقيب محمد خضر معاونى رئيس المباحث تم ضبطهما جميعا، وبمواجهتها أقروا بالتعدى علي بعضهم البعض بسبب خلافات الجيرة فيما بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية اللواء عبدالفتاح القصاص مديرية أمن القليوبية مستشفى قليوب التخصصى مستشفي قليوب

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