إصابة شخص إثر حادث سير بطريق مصر – إسكندرية الزراعي بطوخ

أصيب شخص إثر حادث سير خلال عبوره طريق مصر إسكندرية الزراعي بالقليوبية، بعد نزلة كوبري طوخ العلوي.

إصابة شخص في حادث عبور بطريق مصر – إسكندرية الزراعي بطوخ

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبيّن إصابة المواطن خالد محمد، 40 عامًا، إثر تعرضه لكسر في الركبة نتيجة التصادم.

تم نقل المصاب إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري فحص ملابسات الواقعة.

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