مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقليوبية

لقي شخص مصرعه إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بعد مزلقان ميت حلفا التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

مصرع شخص صدمه قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقليوبية

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باصطدام قطار بشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بعد مزلقان ميت حلفا التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، تبين أن القطار اصطدم بشخص مجهول الهوية أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بعد مزلقان ميت حلفا التابعة لدائرة المركز، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة لمشرحة مستشفى قليوب، تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، ولم تتأثر حركة القطارات واستمرت بدون توقف، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابه العامة التحقيق.

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